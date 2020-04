“Al bano al Policlinico di Bari“, fortunatamente non è nessun annuncio preoccupante dei giornali: il cantante di Cellino San Marco ha deciso di donare un po’ della sua famosa ‘Felicità’, il celebre pezzo che dal 1982, al fianco della sua allora metà Romina Power l’ha reso celebre in tutto il mondo, agli operatori dell’ospedale della sua terra.

In un momento di grande difficoltà l’artista si è sentito di fare un piccolo ma grande e gesto per tutte le persone impegnate nella struttura ospedaliera: un piccolo e improvvisato concerto sotto i balconi e le finestre. Il video dell’esibizione è molto dolce, e si sentono chiaramente applausi, complimenti, ringraziamenti e…un bel coretto che lo accompagna!

Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sulle Instagram stories dell’ospedale #moviolone #agorarai a cura di @iosonocarrara pic.twitter.com/vuuAIF8tVn — Agorà (@agorarai) April 15, 2020

Sul canale Instagram dell’ospedale hanno pubblicato il video dell’esibizione esprimendo anche da parte del personale medico il più profondo ringraziamento al cantante per aver interrotto una routine ripetitiva e intensa che, da quando l’epidemia ha riempito le stanze di pazienti, obera tutti i giorni i medici e gli infermieri di lavoro extra in condizioni spesso massacranti.

La dedica di Al Bano al Policlinico di Bari chiaramente è avvenuta in tutta sicurezza: la sua esibizione è avvenuta fuori all’Hi Hotel, dove gli operatori socio-sanitari dell’ospedale pugliese sono stati ospitati per non diffondere eventuali contagi a causa delle loro continue esposizioni a pazienti positivi.

Sicuramente un bel modo di dimostrare, da parte dell’artista, vicinanza e rispetto per questi professionisti che in questo periodo così complesso e doloroso si stanno sacrificando per la salute pubblica.