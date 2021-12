SPENCER Trailer italiano del film con Kristen Stewart

SPENCER Trailer italiano del film diretto da Pablo Larrain e interpretato da Kristen Stewart, cattura l’essenza e la poesia di Lady Diana, una storia d’amore, passione e rispetto tra realtà e immaginazione. Presentato in Concorso all’anteprima mondiale alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia sarà nelle sale al cinema dal 20 gennaio.

Il regista è il cileno Pablo Larrain, famoso e premiato per “Il club”, “Jackie”, “Neruda” e “Tony Manero”. Riguardo al suo ultimo lavoro, ha detto: “La mia generazione è cresciuta guardando le fiabe. Di solito il principe trova una principessa e la fa sua moglie, e lei diventa una regina. Le fiabe. Sono sempre sorpresa. Pensando a questo fatto, non Non so quanto deve essere difficile fare un passo del genere. Questo è il cuore del film”.

SPENCER Trailer italiano ufficiale del film con Kristen Stewart

La trama è ambientata in una manciata di giorni cruciali per la vita di Diana: siamo nel 1991, il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Le continue voci di tradimenti da parte del Principe e di un imminente divorzio, non impediscono alla regina di pretendere una tregua e che la famiglia sia riunita per le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House. Dietro le quinte, il vano tentativo di rinsaldare il legame di coppia, ma la verità è che Diana è ormai a tanto così dal prendere una decisione cruciale: accettare la prospettiva del divorzio e abbandonare la corona. I giorni scorrono fra cene, drink e battute di caccia. Diana ormai conosce bene il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso.

‘Spencer’ è stato scritto dallo sceneggiatore Steven Knight, che si è preso la licenza creativa di immaginare cos’è successo nel dettaglio in quei giorni, quali discorsi furono fatti e quali turbamenti assillavano l’animo di Lady D. Ad aiutarlo nell’impresa l’esperienza maturata scrivendo film come ‘Piccoli affari sporchi’ (che gli ha procurato una candidatura agli Oscar), ‘La promessa dell’assassino’, ‘Locke’ e la serie TV ‘Peaky Blinders’.