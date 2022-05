Scandalo al Tg1: Dania Mondini denuncia cinque colleghi dirigenti per stalking

La crisi nera dei telegiornali Rai nell’era dell’ad draghiano Fuortes si arricchisce di un nuovo scottante capitolo. La conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato cinque suoi colleghi e il caso è finito in procura a Roma. I fatti risalgono al 2018, quando la giornalista delle edizioni del mattino ha frequenti discussioni con i dirigenti del notiziario, i quali escogitano un modo per danneggiarla: una diversa assegnazione in redazione. “Per punirmi mi hanno messo in stanza con un collega che soffre di flatulenza ed eruttazioni”, ritiene Mondini, 58 anni e in Rai dalla metà degli anni Novanta.

La giornalista del Tg1 della mattina denuncia i dirigenti

La situazione è subito insostenibile e insieme ai continui demansionamenti, diventa una causa di forte stress per la giornalista che reagisce e decide di denunciare. Sotto accusa finiscono cinque colleghi che hanno a vario titolo ruoli di responsabilità nella testata, oggi diretta non senza scivoloni da Monica Maggioni.

È Repubblica a ricostruire il caso Mondini e a rivelare che quando ha rifiutato la nuova assegnazione, la conduttrice del Tg1 è stata vittima di un pesante stalking. I dirigenti la destinano a “servizi brevi e banali” e la rimproverano spesso e volentieri per alcuni errori commessi durante la conduzione delle edizioni del mattino.

La denuncia di Mondini arriva sul tavolo del pm della procura di Roma che ascolta sei giornalisti del Tg1. In un primo momento soltanto una persona tra quelle interrogate conferma quanto sostiene la cronista e il magistrato chiede l’archiviazione del caso perché al massimo potrebbe trattarsi di mobbing, da risolvere eventualmente in sede civile.

Dania Mondini al Tg1 del mattino (foto: RaiPlay)

Dania Mondini denuncia 5 colleghi per stalking: chi sono

La svolta arriva quando decide di intervenire la procura generale, che si appropria dell’inchiesta e continua ad indagare, stavolta per stalking. Attualmente Mondini continua a condurre le edizioni del Tg1 della mattina, ma non ha mai accennato pubblicamente a quanto accaduto, men che meno quando è stata ospite di Gigi Marzullo a Sottovoce.

I cinque giornalisti dirigenti denunciati da Dania Mondini sono l’allora direttore del Tg1 Andrea Montanari, oggi direttore di Radio Rai 3; l’ex vicedirettore Filippo Gaudenzi, rimasto senza incarico dopo l’arrivo di Maggioni; l’attuale vicedirettrice Costanza Crescimbeni; il caporedattore centrale per la fascia del mattino Piero Damosso; il responsabile delle edizioni mattutine Marco Betello.