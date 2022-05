Non sta passando affatto inosservato questo Eurovision 2022: dopo che l’anno scorso i Maneskin hanno polverizzato la competizione portandosi a casa anche quella vittoria, dopo Sanremo, il pubblico si sente sempre più partecipe ed entusiasta nei confronti di questa kermesse continentale.

Non tutti, però, sembrano fare il tifo per i nostri rappresentanti in gara. Nello specifico, Morgan si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni non troppo entusiaste riguardo a questa edizione dell’Eurovision 2022: “Non lo sto seguendo, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…“, ha dichiarato il cantautore e l’ex giudice di X Factor ad Adkronos. Il duo formato da Mamhood e Blanco, insieme ad Achille Lauro, che rappresenta San Marino, secondo lui “È la nuova Trinità”. Ma, specifica “io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico“.

Perché Morgan non sta guardando Eurovision 2022 con lo stesso entusiasmo dei fan di Mamhood e Blanco

Aspra critica anche al trio di conduttori, Laura Pausini, Mika, Alessandro Cattelan e Cristiano Maglioglio: “Non c’è limite alla aberrazione: Mika non è italiano, Laura Pausini non padroneggia il linguaggio e Cattelan è moscio… quanto a Malgioglio è inqualificabile. Ma che scelte sono? Questa sarebbe la “vetrina” dell’Italia? Mi ricordano la barzelletta con il cieco, il muto e il sordo», ha quindi concluso.

Intanto, il Festival europeo prosegue spedito verso l’attesissima finale del 14 maggio, e a dispetto dello scarso entusiasmo di Morgan, i nostri vincitori di Sanremo hanno già portato a casa un primo riconoscimento: il loro pezzo, Brividi, è stato premiato come ‘miglior testo’.