Mistero a Saint Tropez, trailer ufficiale del film di Nicolas Benamou con Gérard Depardieu al cinema dal 9 giugno

Mistero a Saint Tropez, trailer ufficiale della commedia diretta da Nicolas Benamou con protagonisti un ricco stuolo di grandi interpreti della commedia francese come: Christian Clavier, vero talento della risata noto protagonista di Non sposate le mie figlie!, e che nel film veste i panni di un inverosimile ispettore in stile Clouseau; Benoît Poelvoorde, già amato per la sua magistrale interpretazione di un irascibile Padreterno in vestaglia nel campione d’incassi Dio esiste e vive a Bruxelles; Thierry Lhermitte celebre per La cena dei cretini, la straordinaria Rossy De Palma, eclettica e magnetica musa dei migliori film di Almodovar come Donne sull’orlo di una crisi di nervi; Jérôme Commandeur, Virginie Hocq, Vincent Desagnat e il magnifico Gérard Depardieu, pluripremiato e ormai annoverato nell’olimpo della storia del cinema.

Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection Mistero a Saint Tropez, è una commedia tutta da ridere, ricca di equivoci e gag esilaranti, nelle sale al cinema dal 9 giugno.

Scritta da Christian Clavier e Jean-Marie Poiré il film è una commedia poliziesca ambienta in Costa Azzurra, in cui ai ricchi coniugi Croissant si rivela pieno di imprevisti e incidenti sospetti, per avviare delle indagini accurate e risolvere il caso dovranno contare sull’aiuto dell’improbabile Commissario Botta, che di certo non è il più bravo in circolazione… ma letteralmente l’unico rimasto disponibile nella torrida estate a Saint-Tropez.

Mistero a Saint Tropez, di Nicolas Benamou al cinema dal 9 giugno

Mistero a Saint Tropez Poster italiano

“È una storia originale scritta da Christian e Jean-Marie Poiré sulla falsariga di quelle che hanno elaborato insieme in L’Opération Corned Beef, I visitatori e Soldi proibiti.” Racconta il regista Nicolas Benamou. “Per motivi personali, Jean-Marie non è riuscito a dirigere questo film, ma la cosa più assurda è che, dovendo trovare un sostituto, abbiano pensato a me! Quando mi hanno chiamato, la mia risposta è stata: Siete sicuri di non aver sbagliato numero?

Esattamente! L’indulgenza nel lavorare a questo tipo di film è doppia. Da un lato, si porta sul grande schermo un cinema di cui io amo fruire come spettatore e creare come regista. Mi piacerebbe vedere più film del genere: pellicole in cui ci si fa in quattro per rendere la comicità bella, commedie di grande portata. Dall’altro lato, nel cast di “Mistero a Saint-Tropez” ci sono tutti i miei idoli! Tutti gli attori che mi hanno ispirato quando ero giovane. Lo vedo come un passaggio di testimone che mi rende onorato e felice. Insomma: Clavier, Poelvoorde, Depardieu, Lhermitte! Sono gli attori che ho scoperto sullo schermo quando ero piccolo e ritrovarmi a dirigerli è stato indescrivibile. Aggiungerei anche che la grandezza di Christian sta nell’avermi permesso di portare con me “i miei”: Vincent Desagnat, Jérôme Commandeur… Questo film è un ponte tra generazioni!”.

Trailer ufficiale di Mistero a Saint Tropez, con Gérard Depardieu

Francia, 1970, dopo la Swinging London è il momento del yéyé. Non si sottraggono alla moda il miliardario Croissant e la moglie Eliane, che – come ogni anno – organizzano nella loro sontuosa villa in Costa Azzurra una festa che è l’evento per eccellenza per il jet set. Ma qualcuno ha messo nel mirino la coppia e Croissant si rivolge all’amico ministro Jacques Chirac per chiedergli che sia il migliore poliziotto di Parigi a indagare sul caso. Purtroppo, l’unico disponibile è il Commissario Botta, quasi in pensione e con un curriculum disastroso. Ma nella bollente estate di Saint-Tropez, anche i suoi improbabili metodi potrebbero funzionare. Un’originale commedia francese con un cast all-star composto da Benoît Poelvoorde (Dio esiste e vive a Bruxelles), Christian Clavier (Non sposate le mie figlie!), Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte (La cena dei cretini) e dalla straordinaria Rossy De Palma (Donne sull’orlo di una crisi di nervi).