Chi è Brenda Lodigiani, la super Annalisa della Gialappa’s band

Se vi diciamo ‘UUUH, AAAH’ siamo sicuri che pensate subito alla mitica Brenda Lodigiani: attrice, comica e influencer di grande talento, sta spopolando con la sua divertentissima imitazione di Annalisa nel GialappaShow. Intervistata di recente da Vanity Fair, ha rivelato dettagli affascinanti della sua carriera, incluso proprio il rapporto con la celebre cantante pop di Mon Amour.

Di sicuro suo percorso professionale ha subito una svolta significativa proprio grazie alla Gialappa’s Band, con la quale ha collaborato in diverse occasioni. Quest’anno ha preso parte a entrambe le edizioni del GialappaShow, interpretando vari ruoli tra cui Tamara di Tentescion Ailand, l’androide Ester Ascione e realizzando parodie di artisti come Orietta Berti e Annalisa. La sua imitazione di Annalisa, in competizione con Elodie per la vetta delle classifiche e con il celebre tormentone “Uuuh! Aaah!”, sta ottenendo un grandissimo successo online.

La comica ha raccontato come ha conosciuto il mitico trio, dichiarando di essere cresciuta letteralmente con loro: l’incontro con Marco Santin anni fa, nei corridoi di Radio Due, ha segnato l’inizio di un’amicizia che li ha portati a collaborare insieme. Secondo Brenda Lodigiani, lavorare con loro è il sogno di ogni comico.

Sul motivo della scelta di imitare Annalisa, ha spiegato che la decisione è stata proprio di Marco Santin, stanco di ascoltare il tormentone “Mon Amour” per tutta l’estate. Ha ammesso che è stata una sfida studiarla, dato il suo stile particolare, ma è riuscita a destrutturarla con successo, mantenendo solo brandelli del suo stile.

Sui commenti delle persone coinvolte nelle sue imitazioni, ha rivelato di non aver ricevuto risposte da Elodie, ma ha scambiato messaggi con Annalisa, ricevendo parole di incoraggiamento da parte sua.

Riguardo ai suoi progetti futuri, ha espresso il desiderio di restare nell’ambito della sua carriera attuale, attendendo con entusiasmo la prossima stagione del GialappaShow e l’uscita di “Celebrity Hunted” nel 2024 su Prime Video. L’attrice ha sottolineato l’importanza per lei di far sentire il pubblico vicino alla sua storia e alle sue parole. E per quanto riguarda possibili future imitazioni, beh… ha scherzato sul fatto che potrebbe imitare Elodie, ma prima vorrebbe vederla laureata – un chiaro riferimento ironico alla sua imitazione di Annalisa che si vantava della laurea.