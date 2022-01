Uno Strano Weekend al Mare, trailer ufficiale di Alessandro Ingrà al cinema dal 3 febbraio

Uno Strano Weekend al Mare è una commedia drammatica scritta, diretta e interpretata dal regista e attore fiorentino Alessandro Ingrà. Tra i protagonisti del film oltre ad Ingrà, spiccano i nomi di Massimo Di Stefano e i comici, veri “toscanacci” doc Alessandro Paci e Graziano Salvadori. Tra le interpreti femminili Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Rebecca Lynn e Sefora De Giorgi. Nel cast anche altri noti personaggi del panorama toscano, come il livornese Pietro Fornaciari, il fiorentino Giorgio Manetti, il pistoiese Massimo Bianchi, per gli amici “Loppa” e l’ex calciatore di Serie C Sossio Aruta.

Trailer ufficiale di Uno Strano Weekend al Mare, al cinema dal 3 febbraio

Scritto da Alessandro Ingrà e Massimo Di Stefano, la pellicola segue il racconto di quattro scapoli, che, non più giovani, decidono di trascorrere un fine settimana al mare per svagarsi. Destino vuole che incontrano quattro belle ragazze, da quel momento inizierà per i quattro amici una appassionata e goffa conquista delle ragazze, ma la speranza di un’avventura lascia ben presto il posto alla paura. Sulla loro strada si mette infatti una banda di malviventi, catapultandoli a sorpresa in una situazione più grande di loro, con aspetti talvolta al limite del giallo.

Uno Strano Weekend al Mare locandina

Prodotto da Ecoframes Film&TV di Firenze e Kappa Film Production, Uno Strano Weekend al Mare, distribuito da Alex Movies esce nelle sale al cinema da Giovedì 3 febbraio.