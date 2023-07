Cosa sta succedendo tra Federica Sciarelli e la Rai

In tempi di forti cambiamenti, tra Fazio e la Littizzetto e Lucia Annunziata, è difficile prevedere cosa caratterizzerà il futuro dell’emittente nazionale: in questo contesto, le dichiarazioni che lasciano intendere qualche ‘tensione’ tra Federica Sciarelli e la Rai stanno facendo mettere in allerta il pubblico.

La determinazione di Federica Sciarelli e la Rai

Presentatrice amatissima, famosa per il carattere pragmatico e determinato, ha di recente rilasciato un’intervista al magazine Oggi, intervista che chiarisce in parte la posizione tra Federica Sciarelli e la Rai: il dato di partenza, senz’altro, è che il suo programma “Chi l’ha visto?” continuerà ad essere una delle colonne portanti della terza rete della TV di Stato anche l’anno prossimo. Tra tutte le sorprese, almeno una cosa è certa: la sua presenza è inamovibile.

Le dichiarazioni della presentatrice: “Chi l’ha visto è la mia casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non può restare un altro anno?‘”, racconta, mettendo quindi al centro del discorso l’oggettività dei risultati. Anche se, volendo applicare lo stesso ragionamento a Che Tempo Che Fa, sappiamo che non sono gli unici paradigmi da tenere in considerazione. A questo proposito, la conduttrice aggiunge, con consapevolezza, che semmai i risultati dovessero calare, è probabile che le si chieda di lasciare (come è successo nel caso di Barbara d’Urso).

In passato si era vociferato che Sciarelli potesse abbandonare “Chi l’ha visto?”, rumor confermato dalla sua spiegazione: l’idea di mollare le è passata per la testa a causa del “dolore pesante” legato alla trattazione di certi argomenti. Tuttavia, alla fine ha prevalso sempre il desiderio di rimanere.

In riferimento invece all’ “ingerenza politica” di cui tutti parlano, durante questi forti moti di cambiamento in azienda, la presentatrice commenta: “Nonostante io sia di sinistra, nessuno ha mai messo in discussione il mio lavoro. Tuttavia, ho visto con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di sempre andarsene, come Fabio Fazio e Lucia Annunziata. È una grande perdita, anche per la rete.” E ancora: “Le pressioni arrivano sempre, ma sono i giornalisti che non devono farsi condizionare. Se mi attaccano, mi invitano a nozze.“

Insomma, Federica Sciarelli rimane ben salda nella sua posizione, continuando a offrire un servizio di informazione e denuncia importante per il pubblico. E con la sua esperienza e la sua passione, ci auguriamo ovviamente che continui a occupare il suo posto nel panorama televisivo italiano per molto tempo ancora. Parola di tutti i ‘chilohavisters’!