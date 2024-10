Risate Cult ’80, arriva il nuovo canale gratis dedicato alle commedie

CG Entertainment e CHILI hanno lanciato Risate Cult ’80, il nuovo canale dedicato alle commedie italiane di culto degli anni ’80. Il focus della rete è simile a quello di Cine34: offrire un palinsesto con un’ampia panoramica sui film italiani più divertenti del decennio, senza rinunciare ad una puntatina nei ’90. I volti ricorrenti del canale saranno Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Diego Abatantuono, Adriano Celentano, Enrico Montesano, Jerry Calà, Christian De Sica e tanti altri. Non dovrebbero mancare nemmeno i classici di Bud Spencer e Terence Hill.

Risate Cult ’80, canale gratis con tante commedie

Al momento del lancio, i primi titoli presenti su Risate Cult ’80 sono piccoli classici che gli spettatori e le spettatrici non ci stancano mai di vedere e rivedere. Si parte con Renato Pozzetto e il cult È arrivato mio fratello di Castellano e Pipolo, in cui il maestro della comicità surreale si sdoppia in versione Ovidio Ceciotti e Raf Benson. Ancora più cult è la teen comedy Chewingum, nata sulla scia di Sapore di mare e interpretata da Isabella Ferrari, Mauro Di Francesco, Massimo Ciavarro, Luca Ward, Mara Venier e Marina Occhiena, con colonna sonora a base di Raf, Flock of Seagulls e Betty Vittori.

È meno vista la commedia degli equivoci Odio le bionde di Giorgio Capitani con Enrico Montesano, Jean Rochefort e Corinne Cléry. In palinsesto non manca uno dei film più trasmessi dalle televisioni nazionali (meno di recente), la commedia ad episodi Fratelli d’Italia di Neri Parenti, con Christian De Sica finto rampollo, Jerry Calà donnaiolo pronto a sedurre Sabrina Salerno e Massimo Boldi milanista sfegatato costretto a spacciarsi per romanista con i minacciosi coatti Angelo Bernabucci e Maurizio Mattioli.

In avvicinamento ad Halloween, infine, la rete ne approfitta e programma la parodia Fracchia contro Dracula con Paolo Villaggio e Gigi Reder alle prese con la vendita del castello del conte Vlad. È la seconda delle tragicomiche avventure dell’impacciato geometra e il personaggio nato dalla penna di Bram Stoker è interpretato dal britannico Edmund Purdom.

Dove vedere Risate Cult ’80

Al pari di canali come Pluto TV e TiVo+, Risate Cult ’80 è un FAST channel (acronimo di Free Ad-supported Streaming Television), ossia una televisione in streaming gratuita ma con pubblicità. È un modello che si sta diffondendo a macchia d’olio negli ultimi tempi in reazione al proliferare di piattaforme SVOD a pagamento come Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+ e Discovery+: un servizio in streaming con centinaia di contenuti gratuiti, ma affiancati da annunci pubblicitari.

Quindi Risate Cult ’80 è visibile gratuitamente e senza abbonamento su Samsung TV Plus, LG Channels, Xiaomi TV+, WhaleLive di Zeasn, Plex e Titan OS. Naturalmente per vederlo è necessario installarlo con le rispettive app su smart TV, smartphone e device mobili, browser, Android TV e Fire TV.