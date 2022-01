Il discorso perfetto, trailer italiano della commedia di Laurent Tirard al cinema dal 10 febbraio

Scritto e diretto da Laurent Tirard, Il discorso perfetto è una divertente commedia francese in arrivo per San Valentino, interpretata da Benjamin Lavernhe, nei panni di Adrien, affitto adll’attesa di una risposta da parte della sua ex fidanzata.

E se il discorso al matrimonio del cognato fosse per Adrien la cosa migliore che poteva capitargli per rimettersi in gioco? Alexandre Picot, Jean-Michel Lahmi, Laurent Bateau, Adeline D’Hermy. Il discorso perfetto, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, esce al cinema da Giovedì 10 febbraio.

Il discorso perfetto locandina

Adrien era un uomo felice, un pò cinico e burbero forse, ma felice. Finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa”. Dopo settimane di snervante silenzio non riesce a trattenersi e le manda un messaggio, ma la trepida attesa di una replica, che forse potrebbe rimettere in ordine la sua vita, coincide con un evento tremendo: un’interminabile e noiosa cena in famiglia in cui gli viene chiesto di fare un discorso al matrimonio della sorella. E se fosse proprio questo discorso a indirizzare il corso degli eventi futuri, permettendogli di rimettersi in gioco? Intanto, il telefono tace…