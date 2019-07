Bianca Guaccero, che svolta: da Detto Fatto al sabato sera di Rai 1

Il passaggio di testimone di Detto Fatto da Caterina Balivo a Bianca Guaccero è stato uno dei più significativi nella passata stagione televisiva. Il rotocalco di Rai 2, affidato all’attrice pugliese, si è infatti rivelato un successo di pubblico e critica. Così i vertici di viale Mazzini hanno pensato di valorizzare la Guaccero e affidarle un incarico ancora più prestigioso. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, il prossimo anno la conduttrice è pronta a conquistare il sabato sera della rete ammiraglia, ovvero Rai 1.

Bianca Guaccero oggi: dopo la pausa estiva Rai 1

Come si legge su Davivemaggio.it, non viene svelato – almeno per ora – in quale programma la Guaccero si cimenterà. Si parla soltanto di una co-conduzione del sabato sera su Rai 1. Sarebbe clamoroso se fosse proprio lei ad affiancare Amadeus a Ora o mai più o addirittura al Festival di Sanremo. In quest’ultimo caso, sarebbe l’ennesima “sostituzione”, visto che voci dall’Ariston vogliono Caterina Balivo accanto ad Amadeus alla guida del Festival.

Queste restano speculazioni perché se la notizia è confermatissima, non è ancora noto quale sarà la trasmissione alla quale si fa riferimento. Il palinsesto Rai, pieno di esclusi eccellenti, riparte quindi da uno dei suoi volti più freschi e seducenti.

Ovviamente resta confermato l’impegno della conduttrice nella stagione 2019-2020 di Rai 2 con Detto Fatto. “Mi ha permesso – ha detto la Guaccero in un’intervista al settimanale Nuovo Tv – di esprimere il lato del più spensierato e ironico del mio carattere”. “E da settembre – ha aggiunto – ci sarà qualche novità, una sorpresa!”.

Bianca Guaccero (foto: Facebook @DettoFattoRai2)

Bianca Guaccero: Detto Fatto riprende il 16 settembre 2019

L’ottava edizione del programma, dedicato a bellezza, moda, salute, benessere, cucina, arredamento, giardinaggio e fai da te con i suoi ormai celebri tutorial, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 a partire dal 16 settembre 2019.

Le novità di quest’anno, alle quali la conduttrice fa riferimento, saranno due. Innanzitutto l’addio di Giovanni Ciacci, passato a condurre Vite da copertina su TV8: al suo posto ci sono Guillermo Mariotto e Carla Gozzi. Poi la diretta: la trasmissione sarà live invece che registrata. Bianca, intanto, si rilassa al mare nella sua Puglia e posta su Instagram foto così.