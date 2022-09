Milly Carlucci spiega perché ha fortemente voluto Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022

Quando è stato svelato il cast di Ballando con le stelle 2022, al via da sabato 8 ottobre in prime time su Rai 1, molti fedeli spettatori del programma hanno storto il naso e preso d’assalto le pagine social dello show. Non per i nomi illustri che si metteranno alla prova nella trasmissione, da Gabriel Garko, Giampiero Mughini e Dario Cassini a Iva Zanicchi, Luisella Costamagna e Marta Flavi. Ma per la presenza di un talent che negli ultimi due anni ha fatto parlare tantissimo di sé per le sue prese di posizione a dir poco radicali: Enrico Montesano.

Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022

“Mi spiace, ma quest’anno hai toppato con Montesano. Io non ti guarderò”, “Dopo tutto quello che ha detto contro tutto e tutti durante la pandemia, con quale faccia Montesano prenderà il cachet con i soldi degli abbonati Rai? Non so se è più vergognoso lui o la Rai stessa”: sono soltanto alcuni dei tanti commenti che arrivano da parte dei telespettatori.

In un’intervista concessa a Gaspare Baglio su Rolling Stone, Milly Carlucci sgombra il campo da ogni equivoco. Il Pomata di Febbre da cavallo sarà in pista a Ballando e farà coppia con Alessandra Tripoli per le sue doti artistiche, non per sfruttare le sue opinioni critiche sul Covid e inscenare battibecchi ad arte con Selvaggia Lucarelli per qualche punto in più di share.

“È un portabandiera del mondo dello spettacolo – spiega Carlucci – al quale dobbiamo guardare come punto di riferimento. Enrico rappresenta quelli che sanno fare tutto: attore, cantante, ballerino, ha recitato al cinema, a teatro e in tv, possiede tutte le skill che deve avere chi vuole fare questo mestiere”.

La conduttrice e Montesano si conoscono dai tempi di Fantastico 1997 e da allora “c’è stato un meraviglioso rapporto con lui e Teresa, la moglie”. “Spesso ci sono fake news difficili da sopprimere e ripulire – chiarisce Carlucci in merito a presunti dissapori tra i due –. Due persone che vanno d’accordo non fanno notizia, anche se ti affanni a dire che non è così. Ci siamo ritrovati con piacere”.

Milly Carlucci ed Enrico Montesano

Milly Carlucci difende la scelta di Enrico Montesano a Ballando e motive le assenze pesanti dal cast

Nel cast della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle ci sono anche alcuni esclusi illustri come Nino D’Angelo ed Emanuela Folliero. Non sono rientrati nei partecipanti perché “in fase contrattuale non siamo riusciti a quadrare il nostro cerchio”, ammette tranquillamente la conduttrice.

La sfida sarà al solito con Maria De Filippi e i suoi Tú sí que vales e Amici. “In realtà – puntualizza Carlucci a Rolling Stone – la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione tipo Eva contro Eva. In realtà ci stimiamo tantissimo”. Tra loro, infatti, “c’è un rapporto di stima e cordialità”.

È l’offerta per il pubblico ad essere differente. L’obiettivo di Milly Carlucci e Ballando con le stelle è “regalare – in un anno in cui gli italiani si portano dietro dei pesi e non hanno ancora acquistato una serenità totale, visti i problemi energetici – una serata di divertimento puro”.