Durante il lockdown si è vociferato molto su di una petizione che avrebbe richiesto la chiusura dei suoi show, adesso circolano invece sussurri su Barbara D’Urso ridimensionata all’interno di Mediaset. Insomma, quale sarà il futuro di ‘Carmelita’ dopo questo complesso periodo nazionale?

Barbara d’Urso ridimensionata, e c’è già chi prenderebbe il suo posto

“Perché stanno cercando di togliere di mezzo Barbara d’Urso?” scrivono in molti sul web, di fronte alla prospettiva di vedere Barbara D’Urso ridimensionata, e la domanda successiva che spesso si legge è: “Signorini sarà la nuova d’Urso”?. Sì, perché il celebre direttore di Chi, nonché conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe già in lizza per presentare la prossima edizione sia della versione sia di questa speciale versione del reality che dell’edizione NIP, sottraendolo di fatto a ‘Carmelita’.



Come se non bastasse, si parla anche di un nuovo talk pensato per Signorini che andrà in onda la domenica: la domanda, quindi, è se andrebbe a quel punto a sostituire proprio la celebre Domenica Live della presentatrice. E se il presentatore le ha definite “fake news”, fino a qualche giorno fa la D’Urso ha continuato a smentire le voci annunciando il suo prossimo GF come notizia certa.

Nonostante le smentite arriva un commento di settore che incuriosisce

Di fronte alle domande degli utenti riguardo il futuro del volto di Domenica Live, il magazine TVblog ha spifferato che: “Non la stanno tagliando fuori, ma ridimensionando. Pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi“. A cosa fa riferimento questa notizia? L’ultima ‘strigliata’ alla Carmelita nazionale c’è stata in occasione dell’inseguimento in tv. Ricordate la bufera mediatica?