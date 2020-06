Il nuovo programma di Carlo Conti: dove rivedremo il presentatore

Tra una foto scherzosa su Instagram e una frecciatina calcistica all’amico Gianni Morandi con la mascherina del Bologna, si torna a parlare del programma di Carlo Conti con cui il celebre presentatore farà il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Curiosi di sapere di che si tratta?

Di cosa parlerà il programma di Carlo Conti e perché ci saranno ‘vip’

Dalle prime informazioni sul programma di Carlo Conti sembrerebbe prendere di mira vari personaggi famosi, vip e volti noti del mondo dello spettacolo. Naturalmente nessuna formula ‘reality’: ce lo vedreste alla conduzione di Temptation Island o L’Isola dei Famosi?

Noi no! Infatti il ruolo che svolgerà in Top Dieci (questo il nome dello show) sarà sì quello di conduttore, ma anche quello di ‘professore’ che andrà ad interrogare i malcapitati concorrenti divisi in due squadre. Gli argomenti saranno vari, dalla musica al cinema fino all’attualità e alla ‘storia’. Come se la caveranno i primi ospiti? E soprattutto, come si svolgerà il contest con le nuove norme televisive?

Come si svolgerà ‘Top Dieci’, lo show dove i vip si sfidano a suon di cultura generale

«Senza pubblico, balletto, orchestra, ospiti, con la riduzione dei concorrenti da 5 a 3 per squadra non è stato facile allestire lo show – spiega il presentatore – tuttavia anche questa avventura la affrontiamo con lo spirito giusto di allegria e con l’energia di pensare che presto si tornerà alla normalità. E poi questa volta ci saranno gli applausi finti che almeno ci aiuteranno a riscaldare il clima».



Come ultima curiosità abbiamo anche il cast della prima puntata:

Prima squadra: Christian De Sica, Serena Autieri, Alessandro Siani

Seconda squadra: Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica

Guest star: Serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri