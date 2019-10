Giovanna Civitillo torna in TV: “Vi racconto la mia nuova vita”

Giovanna Civitillo è una madre e moglie felice, ma ormai è pronta a prendersi una pausa e ritornare in televisione. L’ex ballerina de L’Eredità è la nuova “insegnante di seduzione” di Detto Fatto, il programma che anima i pomeriggi di Rai2. Civitillo, sposata con Amadeus, ha raccontato come ha maturato questa decisione e come prosegue la storia con il conduttore, nata proprio al game show dove lei si esibiva nella famosa mossa della “Scossa”.

Giovanna Civitillo, Detto Fatto una nuova vita

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Giovanna ripercorre i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da piccola il suo sogno era la danza: è diplomata in classica e moderna e ha fatto concorsi internazionali.

Dopo L’Eredità ha salutato il piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia. Ora, “per conciliare il ruolo di mamma con il lavoro”, è rientrata a Detto Fatto, ma “solo una volta a settimana e non di più”.

“È un gioco fra me e Bianca. Lei fa la single incallita, mentre io mi sono sposata due volte con lo stesso uomo. Chi meglio di me può insegnarle a tenersi un marito?”, racconta ironica.

“Bianca tratta gli uomini malissimo. Io mi comporto da donna ultra comprensiva. Recito un ruolo. Mi sono scoperta attrice comica, mi piace far ridere. Farei più fatica a parlare in pubblico di me”, spiega divertita.

Giovanna Civitillo (foto: Instagram giovanna_e_amadeus)

Giovanna Civitillo Amadeus, grande intesa anche al lavoro

Si è definita spesso “antitesi del sex symbol”, eppure le proposte non le sono mai mancate.

“Negli anni mi hanno contattato per vari reality ma non fanno per me. Anche per quanto riguarda i talk ho qualche riserva, non mi piace esprimere un’opinione su tutto. Vado a Caduta libera, ma ci vado per giocare”, confessa senza peli sulla lingua.

Da quando si è innamorata e ha celebrato le nozze con Amadeus (i due sono così uniti che su Instagram hanno un unico profilo), lui la vuole come portafortuna in ogni prima puntata delle sue trasmissioni.

“Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. È un nostro rito”, rivela. “Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche sul piano professionale”, aggiunge.

Sarà così anche a Sanremo 2020? Giovanna sarà fino all’ultimo dietro le quinte e poi in platea, perché “voglio godermi la serata”.