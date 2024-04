Alessandro Greco, clamoroso ritorno su Rai 1: ecco cosa condurrà

“Se solo avessi la continuità lavorativa che, mio malgrado, non mi viene data”, ha detto qualche tempo fa Alessandro Greco. La promessa adesso sembra esaudita: rilanciato da Fiorello a Viva Rai 2! con la rubrica In Rai non si butta via niente, il conduttore dovrebbe essere al timone di Unomattina estate, la versione estiva del contenitore mattutino dell’ammiraglia. Manca ancora la conferma ufficiale, ma tutto pare portare al suo nome.

Unomattina estate, Alessandro Greco alla conduzione

Al via da lunedì 3 giugno per animare l’estate 2024 di Rai 1, Unomattina estate è stato condotto nella passata edizione da Tiberio Timperi e Serena Autieri. La formula della coppia si ripeterà anche quest’anno con Greco e Greta Mauro, passata da inviata per Michele Santoro ad Annozero a Top – Tutto quanto fa tendenza e lo spazio Il tempio di Greta nella versione estiva di un altro popolare rotocalco, La vita in diretta.

Greco dovrebbe prendere il posto di Andrea Perroni, dato per certo alla guida della trasmissione fino a qualche tempo fa. La presenza dell’attore, comico e imitatore romano, apprezzato di recente a Only Fun – Comico Show sul Nove e impegnato dal 2018 con Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club, è saltata all’ultimo minuto. Per Greco è un ritorno in Rai con un programma tutto suo dopo le esperienze culinarie di Dolce Quiz e Cook40 su Rai 2 e il passaggio da concorrente a Tale e quale Sanremo.

Alessandro Greco, Affari tuoi dopo Unomattina estate?

A riportare la notizia dell’ingaggio di Alessandro Greco a Unomattina estate è il magazine TvBlog, secondo cui la conduzione del programma di hard e soft news di Rai 1 (in onda fino a settembre) potrebbe essere “il preludio per un impiego anche nel palinsesto autunnale, magari per una prima serata in stile Furore”. Greco non è nuovo a un’esperienza simile: nel 2015 ha condotto con Benedetta Rinaldi e Rita Forte Effetto Estate, spin-off di Unomattina a base di musica, costume e attualità.

In un recente sondaggio realizzato da Fanpage, Greco è risultato il conduttore più votato dagli intervistati insieme a Stefano De Martino per sostituire Amadeus ad Affari tuoi. “Più che uomo del servizio pubblico – ha detto in un’intervista al sito – sono un uomo al servizio del pubblico. Alla fine io ho sempre potuto godere di quello che fondamentalmente ritengo essere i miei editori di riferimento, cioè il pubblico, le persone, senza disdegnare ovviamente tutto quello che ho fatto nella mia carriera prevalentemente per la televisione pubblica”.