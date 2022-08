È morta Carmen Scivittaro: addio alla Teresa di Un posto al sole

È morta Carmen Scivittaro, l’attrice napoletana famosa per aver interpretato il personaggio di Teresa Diacono nella soap Un posto al sole. Scivittaro è scomparsa all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte è stata confermata sui social dai colleghi Walter Melchionda e Alberto Rossi, gli interpreti di Gigino e Michele nella fiction di Rai 3.

Carmen Scivittaro morta dopo una lunga malattia

Entrata a far parte della famiglia di Un posto al sole nel 1998, Carmen Scivittaro è rimasta nel cast per vent’anni nei panni della moglie del vigile Otello, madre naturale di Silvia e domestica di casa Palladini. Prima di partecipare alla soap, l’attrice è stata attiva soprattutto in teatro, ha recitato nella prima versione del capolavoro La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone e per Il mestiere di padre di Raffaele Viviani e Ceneri di Beckett di Lello Serao, ha scritto testi e atti unici per Radio2 con Giancarlo Nicotra.

Scivittaro ha recitato anche per il grande schermo, diretta da registi come Stefano Incerti e Antonietta De Lillo. Pur avendo girato parecchi film per il cinema, il palcoscenico e il teatro di ricerca erano rimasti il suo grande amore. Appassionata di letteratura e musica classica, calcio (era grande tifosa del Napoli) e Formula 1, l’attrice ha vissuto per tanti anni con i suoi quattro gatti.

Nel 2018, in seguito alla morte di suo fratello, Scivittaro decise di ritirarsi dalle scene. In seguito è arrivata la malattia, che ha combattuto fino ad oggi. La scomparsa di Carmen Scivittaro arriva a pochi giorni dal traguardo delle 6000 puntate di Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana. Alberto Rossi, in una delle sue Stories su Instagram, fa sapere in lacrime che “purtroppo è successo l’inevitabile”. “Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. Adesso è arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista e una grande professionista”, aggiunge l’attore.

Carmen Scivittaro

Carmen Scivittaro, Un posto al sole ricorda l’attrice

“Mi hai accolto come una zia quando ero un ragazzino, mi hai insegnato tantissime cose, mi hai sgridato, preso per il culo, mi hai detto di iscrivermi a salsa e merengue perché ero un legno, mi hai affittato la prima casa che ho mai avuto a Napoli e in tutta la mia vita. Io di contro ti ho fatto comprare il tuo primo Mac e ti ho fatto scoprire le infinte vie di Internet e dei social network, dove ti aggiravi nascosta tipo Stella della Senna. Abbiamo parlato tanto, abbiamo riso molto e affrontato tanti temi esistenziali, perché sei sempre stata una donna molto cerebrale e profonda ma sei rimasta anche una vera ragazza di mondo, capace di sentire la vita nel suo pulsare leggero e passionale”, è il toccante messaggio d’addio di Michelangelo Tommaso.

“Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen”, si legge invece sui profili ufficiali di Un posto al sole.