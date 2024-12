La Rai rispolvera Carramba! Che sorpresa: Alessia Marcuzzi conduttrice

Nel 2025 tornano le carrambate: la Rai ha deciso di rispolverare Carramba! Che sorpresa e di affidarne la conduzione ad Alessia Marcuzzi. Grande assente dai palinsesti della stagione, quest’anno la presentatrice romana è apparsa soltanto come giurata di Tale e Quale Show (Carlo Conti le ha affidato il ruolo dopo l’addio di Loretta Goggi e l’ha voluta anche ai David di Donatello al posto di Geppi Cucciari) e si è accomodata in panchina a riprendere fiato con appena due edizioni di Boomerissima alle spalle.

Carramba! Che sorpresa: Alessia Marcuzzi al reboot

Andato in onda dal 1995 al 2002 e ancora nel 2008 e 2009, Carramba! Che sorpresa è legato alla figura di Raffaella Carrà che l’ha reso uno dei programmi che hanno cambiato la storia della televisione italiana. La popolarità del varietà, in onda nei sabato sera di Rai1, è stata così ampia che il Devoto Oli ha inserito nel suo dizionario la parola carrambata come “incontro inatteso con una o più persone con le quali si erano persi i contatti”, riferendosi proprio al format della trasmissione.

Da tempo si parla di un reboot del programma. Il primo a farne riferimento era stato l’ex amministratore delegato Roberto Sergio, pensando ad un varietà dei sentimenti prodotto da Fremantle e affidato a Barbara D’Urso. Con l’addio di Sergio il progetto è tramontato in quella forma, ma si è trasformato in qualcosa di diverso: un rifacimento con Alessia Marcuzzi e in onda su Rai2. Naturalmente cambia il titolo: non sarà Carramba! ma Surprise Surprise.

Surprise Surprise è il titolo del nuovo Carramba

L’operazione è simile a quella fatta da Amadeus ed Endemol sul Nove con Chissà chi è, riproposizione del quiz Soliti ignoti (inutilizzabile perché rimasto di proprietà della Rai) riprendendo il format originale statunitense Identity. In questo caso, Surprise Surprise è il titolo del format britannico che Sergio Japino e Brando Giordani modificarono in Carramba (scritto Carràmba) dall’unione tra il cognome della showgirl bolognese e l’esclamazione spagnola ¡Ay, caramba!, utilizzata in situazioni di stupore e meraviglia.

Come annunciato da Rai Pubblicità, Surprise Surprise debutterà nella prima serata di Rai2 nel 2025. Ma il sito di Davide Maggio fa sapere che “il progetto non può dirsi certo al 100%” così come la presenza della Marcuzzi. Le parti si stanno confrontando. La produzione rimane Fremantle. Quel che appare certo è che sarà “un programma da studio (e non un emotainment itinerante come si era pensato all’inizio per la Marcuzzi) che richiede un certo tempo nella preparazione e costi importanti per la realizzazione di desideri e sorprese”.