Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni e il suo discorso in Spagna: “Che orrore le sue parole”

La showgirl commenta sui social l'intervento della Meloni a "Cambio Real", la campagna elettorale di VOX a Marbella per sostenere la candidatura di Macarena Olona in Andalusia

L’intervento di Giorgia Meloni a “Cambio Real”, la convention del partito nazionalista spagnolo VOX organizzata a Marbella per sostenere la candidatura di Macarena Olona in Andalusia, non è piaciuto a una delle spagnole più amate dal pubblico italiano: Vanessa Incontrada. L’attrice e showgirl ha usato i social per commentare il discorso (in perfetto spagnolo) della Meloni, durante il quale la leader di Fratelli d’Italia ha criticato il fondamentalismo climatico dell’Unione europea, la finanza internazionale, l’immigrazione massiva, il pensiero dominante del politicamente corretto e soprattutto l’ideologia gender.

Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: “Che paura”

“Il vero obiettivo dell’ideologia gender – ha detto la Meloni durante il comizio – non è quello tanto decantato della lotta alle discriminazioni, e neanche quello del superamento delle differenze maschio-femmina. Il vero obiettivo non dichiarato, ma tragicamente evidente, è la scomparsa della donna, e soprattutto la fine della maternità”.

Il passaggio sulla necessità di tutelare “la famiglia naturale, l’identità sessuale e la cultura della vita” contro “la lobby LGBT, l’ideologia di genere e la cultura della morte” è stato postato dalla Incontrada sui suoi profili. “Che paura”, ha scritto l’attrice, aggiungendo “ancora più paura, l’orrore in queste parole”.

Agli elettori, tuttavia, queste idee sono piaciute: le elezioni del 19 giugno in Andalusia, storico bastione socialista, sono state vinte proprio dai conservatori di Partido Popular e dai nazionalisti di VOX. Il PP ha ottenuto la maggioranza assoluta per la prima volta nella sua storia e il movimento di Santiago Abascal ha conquistato il 13,5% dei voti e 14 deputati, terzo partito più votato in assoluto dopo PP e PSOE.

Vanessa Incontrada non è l’unica vip a scagliarsi contro Giorgia Meloni

Giorgia Meloni: discorso in Spagna e pioggia di insulti

Dopo le recenti polemiche sul suo presunto “tradimento” della body positivity, Vanessa Incontrada è tornata sui social per unirsi al coro di critiche contro l’ultradestra, sia quella spagnola di VOX che quella italiana di Fratelli d’Italia. Il partito della Meloni è ormai il più votato dopo aver battuto il Pd, il M5S e la Lega in 22 capoluoghi su 26 alle recenti amministrative. La showgirl non è sola in questa battaglia. A inveire contro FdI e la sua segretaria è pure Kasia Smutniak.

“Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, disumana”, scrive l’attrice su Instagram.