Rivedremo Mara Venier a Domenica In l’anno prossimo? “Mi dicono ‘vai in pensione, sei vecchia’ “

L’ultima puntata è andata in onda totalizzando i suoi 2.357/2.355 milioni e 19.88/21.95% di share, e adesso tutti si chiedono se nella prossima stagione vedremo Mara Venier a Domenica In. Il suo saluto agli spettatori è stato molto commosso e sentito: d’altra parte, è uno dei volti più rappresentativi del celebre show pomeridiano Rai, con le sue ben 13 stagioni di onorata carriera come presentatrice (1993-1997, 2001-2003, 2004-2006, 2013-2014 e dal 2018 ad oggi.

Il tema dell’eventuale ritorno di Mara Venier a Domenica In 2022/2023 è già chiacchierato da un po’ di tempo, in quanto alcune voci hanno sostenuto un potenziale ritiro dalle scene della moglie di Nicola Carraro.

Mara Venier a Domenica In (foto: Facebook @domenicainrai)

«Voglio ringraziare tutti – ha esclamato ieri davanti alle telecamere – tutti quelli che mi sono stati vicini e tutti quelli che lavorano qua dentro, non è stato sempre facile però ce l’abbiamo fatta. Domenica In è stata un successo quest’anno. È stata un successo perché ci abbiamo messo il cuore. Prima la pandemia, poi c’è stata la guerra e noi eravamo tutti qua, disperati e impauriti». Spazio anche ad un momento molto emotivo e duro, quello del ricordo di una delle presenze fondamentali dello studio, scomparsa proprio di recente: «Io in questo momento non posso non ricordare Carmela la mia suggeritrice, Carmela questo successo è anche per te. Ci manchi Carmela ci manchi tanto ovunque tu sia sempre per sempre!».

Confermata o meno la presenza di Mara Venier a Domenica In, l’anno prossimo? La risposta

Si prosegue poi con i ringraziamenti: «Questa è una trasmissione libera. Siamo liberi come redazione, come produzione, perchè siamo noi a decidere gli ospiti. Grazie al direttore Stefano Coletta e al vicedirettore Massimiliano De Santis. Ringrazio il pubblico perchè senza il pubblico ma “do annamo noi». Ma soprattutto, un sfogo finale proprio ‘in barba’ a tutte le dicerie sul suo futuro lavorativo «Io non sono giovanissima, sono una donna che ha avuto nella vita gioie e dolori, qualcuno quando vuole colpirmi mi dice “vai in pensione, sei vecchia. Rispondo che non c’è età per questo mestiere, io smetterò quando voi pubblico non seguirete più Domenica In!»

Ed in effetti, a coronamento di un’altra stagione ricca di successi e ottimi ascolti, è stata riconfermata ufficialmente Mara Venier a Domenica In anche l’anno prossimo!