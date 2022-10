Quando inizia L’eredità? Flavio Insinna annuncia quando comincia la nuova stagione

L'apprezzato gioco del preserale di Rai 1 torna ogni giorno, sempre alle 18:45, per la stagione 2022-23

Il 31 ottobre torna L’eredità, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna ogni giorno, sempre alle 18:45. L’edizione 2022-2023 comincia in ritardo rispetto al passato: quest’anno si è allungato Reazione a catena – L’intesa vincente, il game show estivo di Marco Liorni che per la prima volta oltrepassa settembre e va avanti per tutto il mese di ottobre.

L’eredità quando inizia? Si parte il 31 ottobre

Lo storico programma che fu di Fabrizio Frizzi ha dovuto attendere anche gli impegni del suo presentatore. Insinna è stato a Bari per realizzare un documentario sulla 74° edizione del Prix Italia (la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni tv, radio e web), ora disponibile su RaiPlay. L’attore si è poi spostato a Catania per le riprese del biopic La stoccata vincente, il film biografico per la televisione che porterà su Rai 1 la storia vera del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, interpretato da Alessio Vassallo.

L’allungamento di Reazione a catena e i lavori di Insinna hanno causato lo slittamento del classico L’eredità. “Vuol dire che ci prepareremo ancora meglio – ha spiegato il conduttore a Sorrisi –. Non ho la smania di esserci, perché adesso i miei pensieri sono al film e al documentario. Ma anche se non avessi avuto altro a cui dedicarmi, ho una pila di libri che mi aspetta: dei gialli e un paio di raccolte di poesie di Franco Arminio. Anche la poesia rende la vita più sostenibile. Ora però devo finire il Prix Italia, ripartire con L’eredità, girare il film. E poi avrei anche da vivere. Direi che sono a posto così!”.

Flavio Insinna a L’eredità (foto: Ufficio stampa Rai)

L’eredità 2022 23: cosa cambia nel game show

Per il resto, la formula del programma campione d’ascolti del preserale resta quella che ha conquistato il pubblico. I sette concorrenti dovranno misurarsi con appassionanti giochi (non ne mancheranno di nuovi) e sfidarsi per poter arrivare alla ghigliottina e portare a casa il montepremi.

Gli spettatori a casa saranno coinvolti durante l’anteprima per rinsaldare il legame con quello che è ormai diventato un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai 1. La 21° edizione, diretta da Paola Baccini dallo Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, terminerà a maggio del 2023.

Per quanto riguarda le “professoresse”, dovrebbero essere confermate la veterana Ginevra Pisani e la new entry Samira Lui, attuale concorrente alla 12° edizione di Tale e quale show che l’anno scorso ha preso il posto di Sara Arfaoui. Non mancherà Andrea Cerelli, il primo “professore” nella storia del quiz.