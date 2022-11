Tutto per mio figlio, Giuseppe Zeno torna in tv da protagonista assoluto

Mostrare il male senza romanticizzarlo: è l’obiettivo di Tutto per mio figlio, il nuovo film tv di impegno civile che vede Giuseppe Zeno come protagonista assoluto. Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica, il tv movie è stato presentato in anteprima all’edizione 2022 del Bifest – Bari International Film Festival e ora arriva in prima visione su Rai 1.

Tutto per mio figlio: trama, cast e storia vera della fiction

Chiusa con successo la seconda stagione di Mina Settembre, Zeno sveste i panni del ginecologo Mimmo Gambardella e indossa quelli di Raffaele Acampora, un uomo come tanti che nella Campania del 1986, si ribella e dice di no a racket e usura della camorra.

Acampora è un allevatore che fa i mercati. Tutti i giorni si sveglia prima dell’alba e percorre decine di chilometri per vendere i conigli che lui stesso ha allevato. Ma in terra di camorra, la professione di commerciante e imprenditore può diventare rischiosa.

Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime di minacce e intimidazioni: la malavita esige il pizzo. Stanco di queste richieste estorsive, Raffaele decide di fondare un sindacato antiracket. Non solo: convince i suoi colleghi a iscriversi, denuncia facendo nomi e cognomi, collabora con la polizia e la magistratura.

Sposato con Anna e padre di quattro figli, Raffaele è consapevole dei pericoli che corre, ma ha fatto questa scelta proprio per trasmettere valori importanti alla sua famiglia. In particolare al figlio più grande, il 14enne Peppino, affascinato dal sottobosco criminale in cui è costretto a crescere.

Antonia Truppo e Giuseppe Zeno in Tutto per mio figlio (foto: Cristina Di Paolo Antonio)

Dietro Tutto per mio figlio non c’è una sola storia vera: la sceneggiatura si ispira a diverse storie vere di persone che hanno pagato il coraggio con la propria vita. Da Luigi Staiano, imprenditore edile di Torre Annunziata ucciso dalla camorra nel 1986 per essersi ribellato al pizzo, a Raffaele Pastore, ammazzato sempre a Torre Annunziata nel 1996 con otto colpi di pistola all’interno del suo negozio per aver denunciato i suoi taglieggiatori.

Anche per Zeno questo progetto è una faccenda personale. Il padre dell’attore napoletano, cresciuto tra Ercolano e Vibo Valentia con quattro fratelli, aveva un peschereccio e faceva il commerciante.

Accanto a Zeno spiccano Antonia Truppo (è la moglie Anna) e Tosca D’Aquino nel ruolo di Carla, la moglie del boss del clan Maturo che ha il volto di Fabio De Caro, il Malammore di Gomorra – La serie. Ecco il cast completo con i rispettivi personaggi.

Giuseppe Zeno: Raffaele

Antonia Truppo: Anna

Tosca D’Aquino: Carla

Giuseppe Pirozzi: Peppino

Massimiliano Rossi: Domenico

Roberto De Francesco: Agostino Innaurato

Ernesto Mahieux: Aniello

Bruno Torrisi: l’ispettore Basile

Fabio De Caro: il camorrista Maturo

Vincenzo Zampa: Sergio

Nello Mascia: padre Raffaele

Fabio Galli: il pm D’Arrigo

Fabio La Fata: l’autista di Carla

Edoardo Guadagno: l’ambulante

Peppe Papa: Vincenzo

Francesco Sinisi: Biagio

Mimmo Mancini: il consigliere Rea

Leonardo De Carmine: Migliaccio

Tutto per mio figlio: quando inizia e quante puntate sono

Scritto e diretto da Umberto Marino, il tv movie dura 110 minuti e va in onda in un’unica prima serata alle 21:25 lunedì 7 novembre su Rai 1. Subito dopo, sarà disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.

Inizialmente previsto per il 13 novembre, Tutto per mio figlio è stato anticipato dopo la decisione dell’ammiraglia Rai di chiudere Sopravvissuti con un doppio episodio in onda lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre.