L’emozionante lettera di Papa Francesco a Lino Banfi: “Sei il nonno d’Italia, hai condiviso il dono del sorriso”

L'attore rivela la missiva che il pontefice gli ha mandato in risposta ad una sua lettera di ringraziamento: "Grazie per essere un testimone della gioia"

Lino Banfi è il nonno d’Italia e a riconoscere questa carica ci pensa anche Papa Francesco. Il pontefice ha inviato una lettera all’attore pugliese in risposta all’incontro che i due hanno avuto in Vaticano lo scorso dicembre. “So che hai allietato per decenni generazioni di italiani con le tue interpretazioni teatrali, televisive e cinematografiche – scrive Bergoglio –. Ora continui a fare sorridere tutti nel ruolo di nonno. L’essere nonno di una Nazione intera è davvero impegnativo, ma allo stesso tempo entusiasmante. I nonni sono custodi della memoria e delle radici, e portatori di patrimonio di fede e di vita. Ad essi va l’affetto, la vicinanza e la gratitudine da parte di tutti”.

Papa Francesco: lettera a Lino Banfi

Nella lettera il Papa ringrazia Banfi “per avere condiviso con tante generazioni il dono del sorriso, che viene da Dio e che è una missione”. ‘Grazie per essere un testimone della gioia – aggiunge Bergoglio –. Continua a fare sorridere tutti, perché il sorriso è una carezza fatta col cuore. Continua a trovare la tua gioia più intensa nella gioia degli altri. Ed in questa luce di gioia altruistica, continua a trasmettere i valori della famiglia, i valori che contano davvero”.

La lettera si chiude con una benedizione al Nonno Libero di Un medico in famiglia e “a tutte le persone che ti sono care ed ai nonni di tutto il mondo”. “Per favore – conclude il Papa –, non dimenticarti di pregare per me; io lo farò per te!”.

Banfi ripercorre questo emozionante scambio epistolare in un’intervista al Corriere della Sera. I fatti risalgono a dicembre, nei giorni in cui il Papa sta festeggiando il compleanno. “Ero stato accompagnato dal mio amico don Sergio Mercanzin a Santa Marta, prima dell’udienza del mercoledì – racconta Banfi al Corriere –. Avevo espresso il desiderio di incontrare il Papa, monsignor Domenico Calcagno mi aveva aiutato. Ed eccomi davanti a due guardie svizzere, desiderando sotto sotto che mi rivolgessero la parola. Ero lì che le fissavo, quando arriva il Papa che mi prende quasi sottobraccio e mi fa entrare in questa stanza. ‘Lei è una persona molto importante, mi hanno detto che la chiamano il nonno d’Italia’, esordisce. E io: ‘Allora lei è l’abuelo del mundo!’. Aggiungo che abbiamo la stessa età, sono pure io del 1936, e lui: ‘Ma lei può dire anche meno!’. E ci paragona al buon vino, che invecchia bene”.

Lino Banfi con la moglie Lucia (foto: Facebook @LinoBanfi1)

Lino Banfi: Papa Francesco “mi ha fatto emozionare”

Banfi e Bergoglio restano a colloquio venti minuti, durante i quali i due parlano di famiglia, lavoro, affetti, radici. Si scattano anche una foto che diventerà virale. Mesi dopo, per ringraziarlo di quell’incontro, l’attore scrive una lettera al pontefice. La risposta del Papa arriva il 26 luglio.

“L’ho incorniciata nel mio studio – ammette Banfi –, accanto alle onorificenze più importanti, da quella di Cavaliere di Gran Croce ad ambasciatore Unicef a membro della Commissione italiana all’Unesco. Poi ho pensato: ma è troppo bella per tenerla tutta per me. Però non è che puoi condividere una cosa così senza permesso. Faccio chiedere e una decina di giorni fa mi arriva la telefonata: ‘Sono il segretario di Sua Santità. Può dirlo a chi vuole, anche a un giornale’”.

Ora a Nonno Lino rimangono soltanto due “obiettivi” da perseguire. “Uno è di diventare il giullare del Papa – rivela scherzando –. Quando lui è triste qualcuno dice: ‘Chiamate Banfi!’. E arrivo io con la mia valigetta, come un medico”. L’altro è festeggiare le nozze di diamante con la moglie Lucia. Non manca molto: il primo marzo del 2022.