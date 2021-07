Il ritorno di Alessandra Amoroso contro tutte le sue ‘paranoie’

Un vero e proprio traguardo quello del ritorno di Alessandra Amoroso sul palco: la cantante nel 2022 festeggerà finalmente il suo nuovo tour dopo tanto, tantissimo tempo con un numero molto particolare, ovvero con il concerto numero 200 della sua entusiasta e animata carriera musicale.

Perché è importante il ritorno di Alessandra Amoroso non solo per la carriera della cantante

Questo grande evento è una vittoria della musica che, finalmente, si riprende i suoi spazi: “È un grande traguardo, per me, per la mia famiglia, per il mio pubblico – racconta infatti l’artista di Mambo salentino – Io lo avevo in testa da un po’. Quando me lo hanno detto non ci ho creduto subito, mi sono fatta mille pensieri e mille paranoie come al solito. Ma dentro di me oggi so di essere pronta“.

Va detto che non è un semplice ritorno di Alessandra Amoroso post-pandemia, bensì una vera e propria riconquista nel palco a ben tre anni di distanza dall’ultimo, importante, tour nazionale. Solo pochi mesi fa la cantante aveva condiviso delle profonde e malinconiche confessioni in cui ha spiegato ai fan il difficile stato d’animo che il lockdown le ha provocato, il suo percorso di rafforzamento, i suoi momenti bui.

Ecco perché queste nuove date sono così significative: “Sono sempre stata molto legata a quella famiglia itinerante composta dalle maestranze e dai tecnici. Per noi già rivederci in questi giorni, in cui abbiamo creato questa bolla di normalità, è stato una specie di miracolo. Spero di ripartire il 13 luglio 2022 con il botto”.

Cosa aspettarci da questo super tour di ‘Tutto accade’, il nuovo album che uscirà in autunno? “Sto pensando a quali canzoni fare e come, perché in questi anni molti brani sono stati presentati con arrangiamenti diversi – spiega -. Voglio che i miei fan possano essere tutti felici“.