Il cult di Carlo Vanzina in sala nella versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna

A più di 40 anni dalla sua uscita, Sapore di mare torna al cinema per rinfrescare l’estate 2024. Il cult dei fratelli Vanzina, una delle commedia più riuscite del nostro cinema, è nelle sale dal 29 agosto in versione restaurata in 4K. Prodotto da Dean Film, il film è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna che ne ha riportato alla luce i colori vividi e le atmosfere estive.

Sapore di mare torna al cinema dal 29 agosto

All’epoca capace di incassare 10 miliardi di lire, Sapore di mare è stata la consacrazione di attori come Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari e Marina Suma. Senza dimenticare la compianta Karina Huff, i cumenda Guido Nicheli e Ugo Bologna e soprattutto Virna Lisi, quella che Enrico Vanzina ha definito “l’attrice più bella con cui ho lavorato”, premiata con il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore non protagonista per la sua interpretazione della signora Adriana.

A distribuire la versione restaurata in 4K di Sapore di mare è FilmClub Distribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e Leone Film Group. Dalla distribuzione fanno sapere che l’operazione è destinata ad offrire l’opportunità a “chi li conosce già, o li deve ancora scoprire, di rivivere le avventure di Luca, Felicino, Selvaggia e degli altri protagonisti come mai prima d’ora, in una qualità che rende giustizia alla visione originale del regista”.

Sapore di mare, cast e crew del film in tour nelle sale

Ad affiancare l’uscita del film ci sono anche una serie di eventi ed incontri con attori e attrici del cast e della troupe originale, pronti a condividere aneddoti e ricordi legati alla realizzazione della commedia. FilmClub Distribuzione non è nuova ad operazioni di questo genere.

Nella stagione cinematografica 2024-2025 riporterà nelle sale altri classici restaurati di ieri e di oggi come Il conformista di Bernardo Bertolucci, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, Hamam – Il bagno turco di Ferzan Ozpetek, C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (in occasione dei 50 anni dalla sua uscita) e Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, a 40 anni dal suo debutto nelle sale.