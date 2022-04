Terminate le riprese di El Paraiso, nuovo film di Enrico Maria Artale

Terminate le riprese di El Paraiso, nuovo film scritto e diretto dal regista e sceneggiatore romano Enrico Maria Artale, che vede come protagonisti Edoardo Pesce e Margarita Rosa De Francisco Baquero.

Entra in fase di post-produzione, al montaggio con Valeria Sapienza, dopo sette settimane di riprese tra Roma, Fiumicino e la Colombia. Il film è prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris per Ascent Film, Carla Altieri e Roberto de Paolis per Young Films con Rai Cinema.

El Paraiso, scritto e diretto da Enrico Maria Artale

Tra gli interpreti principali del film troviamo anche Maria Del Rosario Barreto Escobar e Gabriel Montesi.

Immagine dal film El Paraiso di Enrico Maria Artale

Con Ascent Film vogliamo continuare a produrre film che escano dai confini nazionali. Questa di Enrico è una storia a cui teniamo moltissimo, una tragedia immersa nel colore, nel dramma di un intenso rapporto madre e figlio, più forte di qualunque giudizio o legge sociale, dichiarano Matteo Rovere e Andrea Paris.

Enrico Maria Artale ha scritto e diretto numerosi cortometraggi, vincitori di premi a livello internazionale. Nel 2013 il suo primo lungometraggio, Il terzo tempo, è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sezione Orizzonti, e ha ottenuto il Premio Pasinetti Opera Prima.

Nel 2016 il suo film documentario Saro ha vinto il premio come Miglior Documentario al festival di Torino ed è stato nominato al David di Donatello.

Ha firmato la regia di numerosi episodi della serie tv internazionale Sanctuary, trasmessa da Starz e HBOMax, di ROMULUS (I e II stagione, per Sky), e Django, altra produzione in lingua inglese, anche questa prossimamente su Sky.

Julio (Edoardo Pesce) ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre nella casa che hanno in prossimità del fiume nella zona marittima di Fiumicino, vicino Roma. La madre (Margarita Rosa De Francisco Baquero), costretta a lasciare la Colombia in gioventù incinta del figlio, è una donna forte con la quale Julio ha una relazione complessa, simbiotica, profonda e morbosa. Un legame che li porta a condividere tutto, dalla passione per i balli latinoamericani al lavoro come corrieri della droga. Un legame che verrà stravolto dall’arrivo di una giovane colombiana coinvolta anche lei nel traffico.