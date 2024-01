La Canalis dopo Brian Perri: affrontiamo la separazione con maturità

Se avete seguito le cronache rosa che hanno raccontato della rottura della loro coppia, vi starete chiedendo come sta Elisabetta Canalis dopo Brian Perri, il suo ormai quasi ex marito. In una sincera intervista a Grazia, la presentatrice ha di recente il suo cuore sulla fine del suo matrimonio, una relazione decennale, non senza esprimere stupore e la necessità di sacrificarsi per il bene della figlia Skyler Eva.

La showgirl, pur essendo stata vista con un nuovo compagno, ha atteso il momento opportuno per parlare pubblicamente della separazione, privilegiando l’armonia familiare e il rispetto reciproco: ‘Ho preferito rispettare i tempi giusti, la privacy di tutti. Con Brian, nonostante la separazione non sia ancora legalmente definita, abbiamo instaurato un legame solido, mettendo al primo posto il benessere di nostra figlia. Guardando al passato del mio matrimonio, mai avrei previsto questa direzione. Ma con il tempo ho imparato che le dinamiche cambiano, i rapporti si evolvono. La separazione può essere traumatica o affrontata con maturità. Brian ed io siamo nel secondo gruppo‘, ha raccontato.

Come sta Elisabetta Canalis dopo Brian Perri? La nuova vita

La star ex compagna di George Clooney ha anche sottolineato l’importanza di non stravolgere la vita della figlia, la quale attualmente frequenta le scuole elementari, mantenendo costanza nelle sue abitudini, compresi gli impegni scolastici, sportivi e sociali. Insomma, la Canalis dopo Brian si è impegnata profondamente a sacrificarsi per garantire un ambiente stabile alla figlia, escludendo al momento un suo trasferimento in Italia che la allontanerebbe dal padre. Nel raccontare la fine della sua relazione ha evitato di etichettarla come “fallimento”, piuttosto ha evidenziato il comune errore di attribuire spesso alle donne la responsabilità delle unioni che non perdurano nel tempo: ‘A noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli. Veniamo additate come irresponsabili. Non sono d’accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita”.

Infine, Elisabetta ha brevemente accennato al suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu, incontrato durante gli allenamenti di kick boxing. ‘Sto molto bene e sono felice. Chi mi sta vicino ha saputo comprendere il momento delicato che sto attraversando. Solo una persona non invadente poteva essermi accanto. Ci sono momenti in cui, per amore, è necessario attendere, guardare al quadro generale per credere nel futuro‘, ha concluso la showgirl.