Martina Sambucini è Miss Italia 2020 e confessa: “Anche io ho avuto il Covid”

Martina Sambucini è la vincitrice di Miss Italia 2020, il concorso di bellezza che quest’anno è stato trasmesso per la prima volta in streaming e da Roma, nello Spazio Rossellini della Regione Lazio. La finale, culminata con l’incoronazione della 19enne di Frascati, è stata condotta da Alessandro Greco, affiancato dall’organizzatrice e presentatrice di tutte le selezioni di Miss Italia nel Lazio, Margherita Praticò. La giuria, presieduta da Paolo Conticini e Manila Nazzaro, ha premiato Sambucini al primo posto, la romana Beatrice Scolletta al secondo e la ligure Alice Leone al terzo.

Miss Italia 2020, chi è la vincitrice Martina Sambucini

Classe 2001, Martina Sambucini è alta 1,78, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, vuole concludere gli studi in Psicologia della comunicazione e del marketing prima di realizzare il suo sogno: partire dalla moda e magari “sfondare nel cinema”.

Dopo l’incoronazione, Martina ha confessato all’Adnkronos che stenta ancora a credere di aver conquistato l’ambita corona della “più bella d’Italia”. “Essere la Miss Italia di quest’anno – racconta Sambucini – è veramente una grande emozione e una grossa responsabilità. Sono veramente felice e orgogliosa ma sono consapevole che il periodo è delicato anche perché purtroppo l’ho vissuto in prima persona: anche io ho avuto il Covid”.

“Ho scoperto di avere il coronavirus – spiega Martina – solo per il fatto che non distinguevo più i sapori, altrimenti neanche me ne accorgevo per cui sono stata fortunata perché non ho avuto grossi sintomi e soprattutto sono stata male soltanto io e non ho infettato nessuno dei miei parenti. Sono stata in isolamento per due settimane ed è andato tutto bene. Quando ti succedono queste cose in casa ti rendi conto veramente di quello che sta succedendo, stare sola mi ha fatto aprire veramente gli occhi perché ho avuto modo di pensare molto”.

Martina Sambucini, Miss Italia 2020 (foto: Instagram @martinasambucini)

Martina Sambucini, Miss Italia 2020 ai giovani: “State attenti al Covid”

Dopo aver convinto i giudici con l’evidente bellezza, l’intelligenza e il talento, Miss Italia 2020 prova a fare lo stesso con i suoi coetanei.

“Consiglio a tutti i ragazzi – l’appello di Martina – di stare attenti, io per prima sto attenta perché ci tengo alle persone che mi stanno intorno più che a me stessa ma a volte non basta. Io ancora non so come ho preso il virus, se si può rinunciare a un’uscita in più, a un compleanno o a una festa fatelo! Mettete da parte il divertimento per pensare di potere dare il massimo tra poco, non appena arriverà il vaccino”.

Poco dopo la finale (per fortuna senza polemiche, come successo l’anno scorso), Martina ha ringraziato su Instagram “tutti quelli che hanno creduto in me”.