Incidente per Jeremy Renner: le sue condizioni

Notizia tristissima per i fan delle saghe Marvel: incidente per Jeremy Renner, il mitico ‘Hawkeye’ degli Avengers. Due volte candidato all’Oscar, l’amatissimo attore sarebbe rimasto gravemente ferito durante il fine settimana mentre spalava la neve nel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada. Secondo un portavoce, le sue “condizioni sono critiche ma stabili” e sta ricevendo cure eccellenti. Nello specifico, secondo testimonianze raccolte dalla redazione di TMZ, “l‘attore sarebbe stato colpito accidentalmente dal gatto delle nevi che stava usando, procurandosi una grave ferita alla gamba“. La Sierra Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, è stata colpita nell’ultima settimana dalla “bufera di neve del secolo“, che ha causato la morte di almeno 60 persone in tutto il Paese. Renner aveva condiviso su Twitter una foto della neve nella zona del suo ranch il 13 dicembre, scrivendo: “La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo“.

Lo abbiamo visto in The Hurt Locker, The Town, ma anche in piccoli grandi capolavori come Arrival, Mission Impossible ed una vecchissima versione della trasposizione cinematografica della storia criminale di Dahmer nel 2002, ruolo che per la prima volta l’ha messo sotto l’occhio di bue dello showbusiness come talento da tenere d’occhio.

Cosa sta succedendo in queste ore dopo che è stato annunciato un incidente per Jeremy Renner

L’incidente per Jeremy Renner e la sua community di fan ha significato una fortissima preoccupazione per la sua salute: in moltissimi gli stanno inviando messaggi di supporto sui social media: “Sii forte, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te e con la tua famiglia. Ti amiamo tantissimo e crediamo nella tua ripresa, supererai tutto presto!”, scrivono su Instagram, insieme a tanti altri commenti di incoraggiamento.

La carriera di Renner è stata costellata di successi, con le sue interpretazioni che gli hanno valso due nomination agli Academy Awards e una grande popolarità come attore di Hollywood e punto di riferimento per tantissimi spettatori.