Film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022 (3/4)

Trame, trailer, cast e data disponibile dei film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022. Continua ad arricchirsi di nuovi titoli il ricco catalogo Netflix, leader in Italia per la visione di film e serie TV in streaming senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie.

Film: Monaco: sull’orlo della guerra

Storico/drammatico diretto da Christian Schwochow con George MacKay, Jeremy Irons, Liv Lisa Fries, Jannis Niewöhner, Nick Wymer, Jessica Brown Findlay, Raphael Sowole, Mark Lewis Jones, Alex Jennings, Ludwig Simon

Autunno 1938: l’Europa è sull’orlo della guerra, Adolf Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain è alla disperata ricerca di una soluzione pacifica. Il funzionario pubblico britannico Hugh Legat e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann si recano a Monaco per una conferenza convocata d’urgenza, mentre la pressione si fa sempre più schiacciante. L’inizio delle negoziazioni vede i due vecchi amici in serio pericolo e al centro di una rete di sotterfugi politici. Gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla conferenza, ma la guerra potrà essere evitata? E se sì, a quale costo?

In uscita su Netflix da Venerdì 21 gennaio 2022.

Serie Tv: L’alta stagione (Stagione 1)

Serie brasiliana con con Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge López, André Luiz Frambach, Maicon Rodrigues, Giovanna Rispoli, Cynthia Senek, Leonardo Bittencourt, Mayana Neiva, Felipe Rocha.orge López, Maicon Rodrigues e André Luiz Frambach.

Alcuni giovani lavorano in un resort paradisiaco dove trascorrono un’estate indimenticabile scoprendo l’amore, la vera amicizia e segreti sconcertanti.

In uscita su Netflix da Venerdì 21 gennaio 2022.

Film: Il violino di mio padre

Dramma diretto da Andaç Haznedaroglu con Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray, Selim Erdogan, Ayfer Dönmez, Yigit Çakir, Erdem Bas, Yener Sezgin.

Attraverso il dolore condiviso e il legame con la musica, una ragazza orfana si ricongiunge con lo zio che è un solitario violinista di successo.

In uscita su Netflix da Venerdì 21 gennaio 2022.

Film: Lay Lay – Un’amica magica

È una serie americana creata da David A. Arnold che ha come protagonisti That Girl Lay Lay, Gabrielle Nevaeh Green, Tiffany Daniels, Thomas Hobson, Peyton Perrine III e Caleb Brown.

Con il desiderio di lasciare il segno a liceo e desiderosa di trovare una amica speciale con cui parlare, l’originale studentessa Sadie desidera tantissimo che Lay Lay, un avatar artificialmente intelligente, possa diventare reale e possa insegnarle come distinguersi. Come per magia il suo desiderio si avvera e Lay Lay magicamente prende vita. Insieme trascorreranno l’adolescenza e scopriranno chi sono veramente, il tutto tentando di mantenere nascosta l’identità di Lay Lay.

In uscita su Netflix da Venerdì 21 gennaio 2022.

Film: Amandla

Crimine, drammatico con Lemogang Tsipa, Thabiso Masoti, Thabo Rametsi, Bahle Mashinini, Israel Matseke-Zulu, Nqobile Sipamla

Anni dopo essere sopravvissuti a una tragedia, due fratelli finiscono agli estremi opposti della legge quando un crimine mette alla prova la loro lealtà reciproca.

In uscita su Netflix da Venerdì 21 gennaio 2022.

Film: Gli evasi di Fort Denison

Thriller drammatico diretto da Harry Watt con Aldo Ray, Heather Sears, Neil McCallum, Victor Maddern.

In fuga dopo un’evasione, Matt Kirk riesce a lasciare il porto di Sydney con tre complici e approdare sull’isola di Fort Denison, ignaro della presenza del guardiano Pat Fulton e della sua famiglia. Ben presto le autorità vengono informate e sotto la guida del sovrintendente Hanna cingono d’assedio i quattro evasi. Hanna fa piazzare dei cecchini intorno al forte mentre cerca di negoziare una resa pacifica, ma Matt minaccia di far saltare in aria una vicina nave carica di munizioni.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: La lunga mano

Giallo diretto da Charles Frend con Jack Hawkins, John Stratton, Dorothy Alison.

Dopo che uno scassinatore rapina una cassaforte e lascia vittime innocenti sulla sua scia, l’investigatore della polizia Tom Halliday si occupa del caso, seguendo meticolosamente ogni possibile pista.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: Quelqu’un de bien

Commedia diretta da Patrick Timsit con Patrick Timsit, José Garcia, Marianne Denicourt, Elise Tielrooy, Natacha Lindinger.

Pietro e Paolo sono fratelli e non si parlano ormai da molti anni a causa di alcuni screzi rimasti in sospeso. Ma quando Pietro scopre che è malato e che ha urgente bisogno di un trapianto di fegato, suo fratello Paolo risulta essere l’unico donatore possibile.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: France, Société Anonyme

Thriller fantascientifico diretto da Alain Corneau con Michel Bouquet, Allyn Ann McLerie, Roland Dubillard, Joel Barcellos, Michel Vitold, Yves Afonso, Marcel Inhoff, Ann Zacharias, Daniel Ceccaldi, Gérard Desarthe.

Ibernato da una cinquantina d’anni, il 22-2-2222 un ex boss dello spaccio della droga continua a raccontare meccanicamente quanto accade alla Francia negli anni ’70 e di come la sua vita sia cambiata quando il governo ha reso la droga legale.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: The Monraker

Dopo la battaglia di Worcester alla fine della guerra civile, lo scopo principale del Commonwealth di Oliver Cromwell è catturare Charles Stuart. La fuga del futuro re dipende dall’intrepido conte di Dawlish, che come Moonraker ha già portato via molti monarchici. Dawlish si reca al Windwhistle Inn sulla costa sud per preparare la fuga, dove incontra Anne Wyndham, la fidanzata di un colonnello Roundhead.

Dramma/Romantico diretto da David MacDonald e interpretato da George Baker, Sylvia Syms, Marius Goring, Gary Raymond, Peter Arne, John Le Mesurier e Patrick Troughton.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: Night Boat to Dublin

Thriller britannico diretto e co-scritto da Lawrence Huntington con Robert Newton, Raymond Lovell, Guy Middleton, Muriel Pavlow, Herbert Lom.

Durante la seconda guerra mondiale, con il timore che la tecnologia nucleare cada in mano dei nazisti, una spia tedesca viene catturata e giustiziata senza riuscire ad estorcere dove si trovava il professor Hansen, lo studioso e scienziato svedese rifugiato in Gran Bretagna. Si crede che stia involontariamente passando informazioni sulla bomba atomica alla Germania attraverso il neutrale Stato Libero d’Irlanda. I servizi segreti britannici tentano di localizzarlo e di spezzare questo legame.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: Derby Day

Dramma diretto da Herbert Wilcox con Anna Neagle, Michael Wilding, Googie Withers, John McCallum, Peter Graves, Suzanne Cloutier, Gordon Harker.

Le speranze, i sogni e le ansie dei londinesi appartenenti ai più disparati ceti sociali, confluiscono all’ippodromo di Epsom Downs per il giorno del Derby del 1949.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

Film: L’Entente Cordiale

Vincent De Brus con Christian Clavier, Daniel Auteuil, Jennifer Saunders, François Levantal

Un agente segreto fa da intermediario per la vendita di un chip che rende le persone immuni dal dolore, ma l’oggetto finisce per sbaglio sul braccio del suo interprete.

François de La Conche, aristocratico inflessibile e pieno di principi, accetta di riprendere servizio per il bene della nazione. La sua missione è semplice. Viktor Zilenko, ex membro del KGB divenuto trafficante d’armi, deve consegnaregli a Londra un microchip che ha sottratto ai russi per 25 milioni di dollari.

In uscita su Netflix da Sabato 22 gennaio 2022.

