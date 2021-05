L’Isola dei Famosi sospeso? Ecco cosa sta succedendo

Tempesta in arrivo per i naufraghi del celebre show condotto da Ilary Blasi: aleggia, infatti, nelle retrovie degli studi Mediaset, la possibilità di vedere il reality l’Isola dei Famosi sospeso. Nonostante il grande seguito (soprattutto in quanto ad eco social) del pubblico di aficionados, pare che il programma sia attualmente sotto osservazione ‘share’…

Perché si vocifera del reality L’isola dei Famosi sospeso

Come spesso accade, a parlare sono i numeri: sembrerebbe, infatti, che i dati Auditel di queste ultime settimane non siano particolarmente incoraggianti, a differenza degli ascolti delle prime puntate (soprattutto quella di esordio) che hanno raccolto in media 3.2 milioni di spettatori per uno share del 19%.

I dati del reality show condotto da Ilary Blasi e la decisione di rete prevista per il 28 maggio

Dopo questo inizio col botto, a quanto si mormora, la curva starebbe significativamente scendendo, raggiungendo una pallida media di 2 milioni di pubblico – un calo che avrebbe dato, a quel punto, terreno alla ‘concorrenza’ per primeggiare in share contro Canale 5.

Basta questo sospetto per dichiarare l’Isola dei Famosi sospeso? Oppure, come nel caso di Ulisse di Alberto Angela, si tratta perlopiù di dicerie e sospetti alimentati da una semplice decisione momentanea di rete? La verità sta nel mezzo, ovvero: la puntata del 28 maggio non andrà in onda e al suo posto andrà in onda la puntata finale de Il Segreto. Non ci sarà quindi il duplice appuntamento settimanale – ma rimarrà come unico quello di lunedì 24 maggio, seguito poi da quella del lunedì successivo e dalla puntata conclusiva, quella in cui verrà dichiarato il vincitore.

Qualche pronostico in merito?