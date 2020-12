Detto Fatto torna in Tv: ecco i cambiamenti imposti al programma

Dopo le polemiche per il tutorial sulla "spesa sexy" e la sospensione, la trasmissione diventa "di servizio pubblico"

Dopo uno stop durato due settimane, Detto Fatto torna ad animare il daytime di Rai 2. Il programma condotto da Bianca Guaccero rientra in palinsesto a partire da mercoledì 9 dicembre ed è chiamato a conquistarsi la riconferma per il 2021. La “nuova veste” della trasmissione è stata messa a punto da un rinnovato team di autori e responsabili con l’obiettivo di proporre al pubblico “soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo”.

Detto Fatto riprende il 9 dicembre 2020

Dopo le polemiche seguìte al tutorial sulla “spesa sexy” al supermercato andato in onda a fine novembre, Detto Fatto è stato sospeso dal direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo. Il siparietto con la ballerina Emily Angelillo, sommersa da insulti e minacce sui social, ha sollevato un polverone mediatico e politico. A chiedere la chiusura di Detto Fatto sono intervenuti pezzi grossi del governo, dalla ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova al sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all’editoria, Andrea Martella.

Di Meo ha definito quel tutorial “un errore gravissimo” di cui “si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva”. La sospensione è stata imposta dall’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, a partire dallo scorso 25 novembre.

Adesso Detto Fatto torna ad occupare lo spazio delle 15:15 con numerose novità. La Rai fa sapere in una nota che al centro delle nuove puntate ci saranno la famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness.

Bianca Guaccero (foto: Facebook @DettoFattoRai2)

Detto Fatto oggi torna con la sua “nuova veste”

La linea editoriale è stata affidata a Gabriella Oberti, capoprogetto di Rai 2 e autrice già nella squadra del docu-reality Il collegio. Il programma “darà consigli e soluzioni alle richieste del pubblico grazie all’intervento di esperti, in grado di rispondere anche alle domande – sempre più frequenti – sulle modalità di acquisto online a cominciare dall’utilizzo della nuova app: il cash back”.

Guaccero resta al timone della trasmissione e sono confermati nel cast fisso Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Non mancheranno i tutorial, ma saranno dedicati alle ricette tipiche della cucina italiana, alle decorazioni per la casa e alle tradizioni di Natale.

Questo Detto Fatto 2.0, infine, presterà particolare attenzione “ai social: verranno infatti raccolte e raccontate in studio le storie delle persone comuni, ma anche quelle di alcuni personaggi famosi che offriranno lo spunto per affrontare e riflettere su tematiche delicate, come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo, la parità di genere”.