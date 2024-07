Morta Shannen Doherty, l’addio delle star di Beverly Hills 90210

È morta a 53 anni Shannen Doherty, una delle attrici simbolo degli anni Novanta. La star di Beverly Hills 90210 e Streghe stava combattendo contro il cancro dal 2015: in una delle sue ultime interviste aveva confessato che il suo tumore si era esteso alle ossa. “Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”, ha annunciato la sua addetta stampa Leslie Sloane.

Shannen Doherty morta a 53 anni: l’addio dei colleghi

I colleghi di Beverly Hills 90210 hanno usato i social media per salutare l’attrice che fu Brenda Walsh per la bellezza di dieci stagioni. A partire da Jason Priestley, il fratello Brandon nella serie. “Sono scioccato e rattristato dalla notizia della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà”, scrive su Instagram. Non è da meno Carol Potter, quella che fu la madre televisiva di Brenda e Brandon. “Che percorso che ha fatto! Se n’è andata troppo presto. Ma è sempre rimasta fedele a se stessa, dandoci un esempio di coraggio e perseveranza davanti alla morte”, l’addio dell’attrice.

“Sto ancora elaborando l’enorme dolore per la perdita della mia vecchia amica Shannen, una delle persone più forti che abbia mai conosciuto”, commenta Jennie Garth, l’attrice che nella serie era Kelly, l’eterna amica-nemica di Brenda. “Siamo state spesso messe l’una contro l’altra, ma questa narrativa non rifletteva il nostro vero rapporto, costruito sul rispetto e sull’ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il nostro legame era reale e onesto”.

“Non ho ancora le parole giuste, ma noi due lo sapevamo ed è questo che conta”, il post di Tori Spelling. “Shan. Sorella mia… Mi hai amato in tutto. Eri una parte importante della mia comprensione dell’amore. Mi mancherai più di quanto io sappia elaborare in questo momento. Grazie per il tuo dono”, scrive Brian Austin Green. Inevitabile pensare a Luke Perry, il Dylan del teen drama e sex symbol del gruppo scomparso nel 2019 all’età di 52 anni per un ictus ischemico. “Così giovane… è così triste. Che tu possa riposare in pace, Shannon. So che Luke ti aspetta a braccia aperte per amarti”, è il messaggio di Gabrielle Carteris, la Andrea Zuckerman dello show.

Shannen Doherty: Alyssa Milano fa arrabbiare i fan

Non possono mancare all’appello neppure le colleghe di Shannen Doherty in Streghe, anche se il rapporto tra le tre protagoniste non fu mai facile. Holly Marie Combs, la sorella Piper Halliwell, si è trincerata dietro il silenzio: ormai l’attrice ha detto addio al mondo dello spettacolo e da tempo si dedica soltanto alla famiglia.

A far infuriare i fan ci ha invece pensato Alyssa Milano: lei e Doherty non si sono parlate per oltre vent’anni, da quando l’interprete di Phoebe la fece cacciare dal set della serie. “Non è un segreto che io e Shannen abbiamo avuto una relazione complicata, ma alla base c’era una persona che rispettavo profondamente e per cui provavo soggezione”, dichiara a Deadline. “Era un’attrice di talento, amata da molti e il mondo non è lo stesso senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l’hanno amata”.