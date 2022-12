Come tutti sanno, Shakira e Piqué hanno annunciato di recente la fine della loro relazione dopo anni di unione e due figli. Di recente, tuttavia, alcuni media spagnoli hanno aggiunto un elemento al modo in cui la cantante avrebbe scoperto il tradimento dell’ex marito, ovvero: grazie alla quantità di marmellata scomparsa dalla loro casa!

Pare infatti che Clara Martí, la donna con cui Piqué avrebbe avuto una relazione extraconiugale, fosse solita consumare la colazione con la marmellata preferita di Shakira…

Come è stata scoperta la relazione extraconiugale tra Shakira e Piqué

Dopo aver notato una diminuzione costante del suo vasetto di marmellata, infatti, Shakira avrebbe fatto due più due e scoperto il tradimento del compagno. Stando a quanto riportava il programma televisivo “Socialité” del canale spagnolo Telecinco, nelle abitudini di Clara Martí ci sarebbe proprio quella di fare una bella colazione con il toast e la marmellata preferita della cantante.

Non sappiamo nulla di confermato sulla presunta relazione di Piqué con Martí, né sulla reazione della coppia al tradimento. È stato solo confermato che Shakira e Piqué hanno deciso di separarsi e che la cantante si trasferirà con i loro figli in Florida, dove a prescindere desidera iniziare un nuovo capitolo della sua vita, lontano da questa vicenda.

Infine, non è stato reso noto se i due hanno intenzione di divorziare o se intendono rimanere legalmente sposati. Nonostante la separazione, sembrerebbe che la coppia abbia deciso di mantenere buoni rapporti per il bene dei loro figli.

In ogni caso, la fine della relazione tra Shakira e Piqué ha sicuramente suscitato molta tristezza e delusione tra i fan della coppia, che speravano in un lieto fine per la loro storia d’amore.