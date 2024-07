Per un pugno di dollari, remake in arrivo per il film di Sergio Leone

Incredibile ma vero: Per un pugno di dollari avrà un remake americano. Fino ad oggi nessuno ha mai osato realizzare un rifacimento del capolavoro spaghetti western di Sergio Leone, diretto nel 1964 e interpretato da Clint Eastwood. Secondo Deadline, il magazine che ha lanciato la notizia, a produrre l’aggiornamento del primo capitolo della trilogia del dollaro sarà una combo italo-statunitense.

Per un pugno di dollari: remake Usa in arrivo

Il remake di Per un pugno di dollari verrà prodotto dalla Euro Gang Entertaiment, la società fondata da Gianni Nunnari e Simon Horsman, insieme al produttore italiano Enzo Sisti della FPC e alla Jolly Film. Figlio d’arte, Nunnari ha lavorato per anni con Mario Cecchi Gori prima di diventare produttore indipendente e realizzare alcuni film di culto come Seven di David Fincher, Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez, The Departed, Shutter Island e Silence di Martin Scorsese.

Con la Hollywood Gang Productions, trasformata nel 2023 in Euro Gang Entertaiment, Nunnari ha prodotto 300 di Zack Snyder e il sequel 300 – L’alba di un impero, Immortals di Tarsem Singh e The Domestics di Mike P. Nelson. Romano ma ormai trapiantato a Hollywood, Enzo Sisti è un vecchio amico di Eastwood. In passato ha messo lo zampino in film come Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, Ladyhawke di Richard Donner, Mission: Impossible di Brian De Palma, La passione di Cristo di Mel Gibson, Gangs of New York di Scorsese e il recente Ferrari di Michael Mann.

Jolly Film è invece la storica società di produzione di Giorgio Papi e Arrigo Colombo che nel 1964 riuscì faticosamente a mettere insieme i soldi per realizzare il film di Leone, girato prima in interni a Cinecittà e poi in Almeria tra mille difficoltà. “Da parte dei produttori c’era la ferma sicurezza che sarebbe stato un disastro economico, però con un guadagno in partenza, perché io per farlo dovetti andare a trovare un coproduttore tedesco (la Constantin Film), un coproduttore spagnolo (la Ocean Film), e naturalmente un partecipante italiano”, ha raccontato Leone.

Per un pugno di dollari, film di Leone rifatto a Hollywood

Per un pugno di dollari è l’ottavo film più visto nella storia del cinema italiano con 14,8 milioni di spettatori. La trilogia del dollaro di Leone è proseguita con Per qualche dollaro in più nel 1965 e Il buono, il brutto e il cattivo nel 1966. La sceneggiatura del capostipite è una sorta di remake di La sfida del samurai di Akira Kurosawa, trasformato dal regista romano in qualcosa di davvero unico e speciale.

Del remake non sono ancora noti i dettagli: la data di inizio delle riprese, chi saranno il regista, lo sceneggiatore e il compositore delle musiche, chi sarà l’attore ad interpretare il pistolero solitario che accetta di lavorare per due bande concorrenti al solo scopo di metterle l’una contro l’altra. L’originale venne girato in tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Con tutta probabilità il remake sarà in lingua inglese. Come si legge su Deadline, i dettagli della produzione sono per il momento ancora segreti.