Vi sta piacendo Black Out su Rai 1?

L’avevamo annunciato insieme al ritorno del mitico Alessandro Preziosi sul piccolo schermo, dopo averlo rivisto ne la Vita Bugiarda degli Adulti su Netflix, ed eccoci qui, in attesa di una nuova puntata di Black out su Rai 1.

La fiction, il cui sottotitolo è ‘Vite Sospese’, ha subito conquistato il pubblico guadagnando, già dalla scorsa puntata, il podio del programma più seguito della prima serata, con 3.962.000 spettatori e il 21.7% di share.



Ben girata piena di misteri e colpi di scena, nelle vicende di Black Out su Rai 1 sembra che ognuna delle persone che rimanga isolata nella valle abbia qualcosa da nascondere. Pare infatti che Giovanni ( Preziosi) non sia il solo “cattivo” tra i protagonisti… Ve ne siete accorti anche voi?

La curiosità che non tutti hanno notato nella scorsa puntata di Black Out su Rai 1

Non tutti infatti, hanno notato un particolare di una scena che potrebbe essere molto significativo: siete riusciti a capire che cosa significano le parole in russo che ha pronunciato l’elicotterista prima di morire? Noi abbiamo visto quella scena del vocabolario, e si tratta di un’espressione ben poco rassicurante: La fine del mondo.



Perchè i soccorsi non arrivano ancora? Perchè l’alce è impazzita e si è uccisa? Che cosa troverà dall’altra parte il gruppo che si accinge a scalare la montagna? In attesa dell’appuntamento di stasera su Rai 1 alle 21.25 vi lasciamo con il commento di Aurora Ruffino, che descrive il suo complesso personaggio, quello di Lidia così: “Quando ti capita di attraversare dei periodi difficili può succedere che come reazione ci si senta di essere fuori dal proprio corpo. Lidia rimane pietrificata e incassa i colpi che la vita le ha riservato. È stato interessante per me interpretare questo personaggio. Mi è piombata addosso una valanga di emozioni”.