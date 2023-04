Gabriel Garko torna alla fiction dopo sei anni con Anna Safroncik: arriva Se potessi dirti addio

È da sei anni che manca dalla fiction. Dalla televisione, invece, manca da quando, in coppia con la maestra Giada Lini, è stato uno dei concorrenti di punta della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, il talent del sabato sera di Rai 1. Per il suo ritorno alle serie, Gabriel Garko ha scelto una partner di scena d’eccezione: Anna Safroncik.

Gabriel Garko Anna Safroncik nuova coppia Mediaset

La coppia sarà protagonista di Se potessi dirti addio, la nuova fiction di Canale 5 prodotta da Jeki Production per Mediaset. Proprio in questi giorni è stato battuto il primo ciak della serie, scritta e diretta dalla coppia Ricky Tognazzi e Simona Izzo, reduce dai successi delle miniserie L’amore strappato e Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli.

La storia al centro di Se potessi dirti addio è quella di Marcello, un affascinante uomo di mezz’età che ha perso la memoria. Marcello proverà a recuperare i suoi ricordi con l’aiuto della neuropsichiatra Elena, anche lei con una ricerca da compiere: trovare il responsabile della morte del marito. I due uniranno le forze e lotteranno insieme per portare alla luce una verità drammatica, legata ad un passato imprevedibile e comune.

Gabriel Garko e Anna Safroncik in Se potessi dirti addio (foto: Maria Marin)

Gabriel Garko, nuova fiction su Canale 5 dopo sei anni

Escluse l’apparizione in un cameo nel cinepanettone Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi e la conduzione del sessantaseiesimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea, Garko è lontano dalla televisione dal 2016. La sua ultima fiction è L’onore e il rispetto: la quinta stagione, girata nel 2015, è andata in onda nel 2017 su Canale 5.

Quello di Marcello per Se potessi dirti addio è il suo primo ruolo importante in una produzione non legata ad Alberto Tarallo, il produttore e compagno di Teodosio Losito implicato nel caso Ares Gate. Nel mezzo, l’attore ha pubblicato l’autobiografia Andata e ritorno per Baldini+Castoldi e fatto coming out, senza nascondere neppure la voglia che avrebbe di diventare padre. “Il desiderio c’è, mi piacerebbe molto e penso che sarei un bravo papà. Ci sto pensando seriamente perché la società attuale mi fa parecchia paura, non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi dovrà vedersela con il mondo di oggi e con un futuro che non sappiamo come sarà”, ha dichiarato a Verissimo.

Quando ad Anna Safroncik, l’attrice ucraina torna in televisione a cinque anni da Le tre rose di Eva, il giallo rosa di EndemolShine Italy che si è chiuso nel 2018 con la quarta e ultima stagione. Tutto lascia pensare che Se potessi dirti addio arriverà su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity nella prossima stagione televisiva, in autunno o in inverno.