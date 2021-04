La bellissima notizia del giorno, annunciata in pompa magna dall’Ansa e subito ripresa da tutte le testate nazionali, è che sarà la mitica Serena Rossi la madrina del Festival di Venezia! L’attrice non vede l’ora di imbarcarsi in questa nuova avventura che, in attesa di sapere le modalità di svolgimento della kermesse, ancora non si sa quanto sarà aperta al pubblico come fino a prima della pandemia.

La dichiarazione dopo aver nominato Serena Rossi la madrina di Venezia 2021

“Per un’attrice essere chiamata a rivestire il ruolo di Madrina della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia è un grande onore – ringrazia subito la protagonista di Mina Settembre – so quanto sia stato difficile sorridere in questo ultimo anno e mezzo. Ma in questo momento così delicato – continua – tenere vivo e forte il desiderio di tornare a fare quello che sappiamo fare, e di tornare a sorridere, è tutto“.

Questo dichiara Serena Rossi la madrina della 78esima edizione della Mostra di Venezia – che si terrà da mercoledì 1 settembre 2021 all’11 settembre 2021. Il suo ruolo la vedrà solcare il palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido e dare il via ufficialmente alla cerimonia di apertura dell’evento.

Un segnale forte e speranzoso per una fetta d’industria e di arte che quest’anno è stato messa a dura prova: “Sicuramente la chiusura dei cinema, dei teatri, l’impossibilità di godere di qualunque spettacolo dal vivo non ci ha aiutato a sorridere – commenta, infatti – E forse mai come in questa occasione ne abbiamo sentito la mancanza e abbiamo capito la necessità vitale delle Arti che, ora più che mai, dobbiamo difendere, proteggere ed esaltare“. L’attrice partenopea esprime il suo desiderio più grande: “Vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del Festival. Vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare, ma che adesso può tornare a sperare, progettare, suonare, recitare, costruire scenografie, scrivere…Ringrazio per la fiducia la Biennale di Venezia, il direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sarà un Festival importante e io ce la metterò tutta. Per tutti.” (ANSA).