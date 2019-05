The Voice, la scelta di Gigi d’Alessio non convince e viene criticato

Scoppia il caso su The Voice e sulla scelta di Gigi d’Alessio di fronte a due performane ugualmente soddisfacenti: Elisabetta da una parte, Eliza G dall’altra. Ecco le due artiste in gara durante le Blind Audiction, per chi volesse farsi un’idea:

La scelta di Gigi d’Alessio criticata dagli altri giudici e dal web

La bufera che ha investito il cantante partenopeo – che insieme a Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno quest’anno forma la giuria del talent show – è dovuta al suo criterio di giudizio. Ecco come è stata motivata la scelta di Gigi d’Alessio durante la puntata: “Elisabetta ha cinque figli, Eliza G invece ha avuto un grande successo in Sudamerica. Elisabetta ha diversi anni in meno, quindi io voglio dare la possibilità ad Eliza.” Per Morgan, ad esempio, il ragionamento doveva essere esattamente all’inverso: era proprio la situazione ‘precaria’ di Elisabetta che doveva far decidere in suo favore.

I commenti adirati e il motivo del disappunto:

Anche il pubblico di The Voice non ha gradito quanto accaduto. Ecco cosa si legge sui profili social del cantante: “Da un artista che dice di avere un cuore e padre di famiglia ci si aspettava altro. Poi la coscienza di ognuno è quelle che è…”, ha commentato un utente di Instagram. E poi “Collega il cervello alla bocca Gigi. Hai messo fuori Elisabetta solo perchè ha 5 figli, il tipico ragionamento italiano. Se fai figli non puoi lavorare, che schifo.”

Ad intervenire in difesa di Gigi è la figlia, Ilaria D’Alessio, che commenta:“È normale che ognuno dica la sua e che le scelte non siano condivisibili. Avete dei figli è un valore aggiunto nella vita di chiunque, ma non vuol dire che questa debba diventare una motivazione per scegliere questo o quel cantante. Un grosso in bocca al lupo al #teamgigi. A mio padre dico semplicemente: ti amo pà.”