Rai 1 rivoluziona i programmi per l’estate 2020: ecco quello che vedremo

I lavori per il palinsesto di Rai 1 per l’estate 2020 sono sul tavolo del direttore Stefano Coletta. L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus ha stravolto la stagione televisiva e l’ammiraglia Rai si prepara ai mesi più caldi dell’anno in maniera diversa rispetto al passato. Le prime indiscrezioni sono trapelate e prevedono tante novità nella programmazione della rete a partire dal prossimo 29 giugno.

Palinsesto Rai 1 estate 2020: conferme e novità

Si comincia da Unomattina, lo storico contenitore mattutino di Rai 1. Valentina Bisti e Roberto Poletti andranno avanti con la loro conduzione fino al 26 giugno. A quel punto prenderà il loro posto l’edizione estiva, che dovrebbe essere affidata ad Alessandro Baracchini e Giorgia Cardinaletti.

Baracchini è l’anchorman di Rai News24, “famoso” per aver fatto coming out in diretta a Un giorno da pecora. Cardinaletti è la giornalista esperta di Formula 1, che ha condotto per tre stagioni La Domenica Sportiva prima di passare alla redazione Società del Tg1.

Nelle mattinate estive di Rai 1, lo spazio attualmente occupato da Storie italiane sarà sostituito da un nuovo programma: una trasmissione dedicata al mondo della terza età. I conduttori dovrebbero essere Beppe Convertini, reduce da Linea Verde e La vita in diretta Estate, e la rediviva Anna Falchi, al suo ritorno sulla tv pubblica.

Eleonora Daniele è alle prese con la maternità: la presentatrice sta per diventare mamma della sua prima figlia Carlotta, avuta con l’imprenditore Giulio Tassoni.

Il pomeriggio di Rai 1 inizierà con la conferma di Io e te, il talk di Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci. Ancora incerto è il destino della soap Il Paradiso delle Signore: le riprese degli episodi sono ferme per Covid, ma Alessandro Tersigni ha rivelato che il ritorno sul set è previsto per giugno.

Pierluigi Diaco, Anna Falchi e Marco Liorni (foto: Facebook @pierluigi.diaco.5 @anna.falchi.790 @Marco-Liorni)

Rai 1, programmazione estiva rivoluzionata

L’appuntamento con La vita in diretta Estate è invece certo. La fortunata edizione affidata agli inossidabili Lorella Cuccarini e Alberto Matano si allunga fino al 26 giugno, poi entreranno i nuovi conduttori. Si fanno molti nomi per i candidati alla guida del rotocalco: uno dei più gettonati è quello di Pino Strabioli.

È confermato in palinsesto pure Reazione a catena, il game show estivo del preserale affidato per il secondo anno consecutivo a Marco Liorni. Come reso noto dal sito TvBlog, la prossima settimana ci sarà il via alle iscrizioni, poi seguiranno i casting online. Il regolamento non verrà stravolto: semplicemente il programma non ospiterà il pubblico e rispetterà le regole sul distanziamento sociale. La partenza dovrebbe essere fissata per lunedì 29 giugno.

Una novità, infine, sarà un programma di informazione e intrattenimento del weekend, in onda il sabato e la domenica e affidato a Monica Marangoni di TuttoChiaro.