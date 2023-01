Lolita Lobosco 2: la trama, il cast e tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

Il 2023 della fiction Rai si apre con Lolita Lobosco 2, la seconda stagione delle indagini della vicequestore del commissariato di polizia di Bari interpretata da Luisa Ranieri e nata dalla fantasia della scrittrice Gabriella Genisi. Prodotti da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco, i nuovi episodi sono sei. Alla regia c’è sempre Luca Miniero su una sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: dove eravamo rimasti?

Grazie ad un finale che ha incollato agli schermi oltre 7,5 milioni di telespettatori, la prima stagione di Lolita Lobosco è stata un successo clamoroso. Merito di un intreccio che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Dopo molti dubbi dovuti alla differenza di età, la vicequestore si è lasciata andare ai sentimenti per Danilo.

Aperto è pure il capitolo legato alla morte del padre, vittima non di un incidente ma di un omicidio. La poliziotta è quindi intenzionata a scoprire chi sia il colpevole e cosa si nasconde dietro il delitto. In famiglia, la madre Nunzia e la sorella Carmela proseguono con l’attività del bed & breakfast e mamma Nunzia non rinuncia ad un interesse sentimentale per Trifone.

Le trame

Oltre ai nuovi casi di omicidio da risolvere insieme ai soliti Forte ed Esposito, Lolita Lobosco cerca in ogni modo l’esecutore materiale dell’assassinio di suo padre, ordinato dalla malavita organizzata che opera nel porto di Bari. Sul fronte privato, la vicequestore è divisa tra il fidanzamento con il giovane Danilo (che le propone di andare a convivere) e un’irruzione dal passato: quella dell’affascinante Angelo Spatafora, una vecchia fiamma legato a Petresine fin da bambino che torna alla carica nella vita della poliziotta.

Come se tutto ciò non bastasse, si uniscono i disastri romantici dell’amica del cuore Marietta e il legame sempre più speciale tra Nunzia e Trifone. I colleghi non sono da meno: tra Forte e la moglie Porzia che vuole riprendere gli studi universitari ci sono forti dissapori, mentre Esposito si è messo in testa di cercare casa con la fidanzata Caterina, la quale non sopporta le ingerenze della futura suocera Santa.

Luisa Ranieri è l’abile e affascinante vicequestore Lolita Lobosco (foto: Ufficio stampa Rai)

I primi tre episodi della seconda stagione si intitolano Mare nero, Lo scammaro avvelenato e Viva gli sposi. In Mare nero, Lolita e Danilo stanno per partire per una vacanza in Egitto, ma il viaggio viene rimandato perché due giovani fidanzati muoiono durante un’escursione subacquea. Lobosco è chiamata ad indagare perché nella dinamica della disgrazia qualcosa non torna.

Lo scammaro avvelenato è l’ennesimo caso intricato per Lolita: uno scrittore è stato trovato morto nel bed & breakfast di Nunzia e Carmela. A ucciderlo potrebbe essere stato un avvelenamento da botulino causato dallo scammaro (la frittata di pasta senza uova) di zia Dolò, una delle specialità gastronomiche di Nunzia. Ma le analisi tossicologiche scagionano la madre del vicequestore e fanno emergere una curiosa lista di indiziati, legati alla turbolenta vita privata della vittima.

Viva gli sposi vede Lolita molto vicina alla verità sull’omicidio del padre e al tempo stesso impegnata nelle indagini sulla morte insolita della professoressa di un liceo di Bari, uccisa al pranzo di matrimonio di una sua collega. Quando il caso pare vicino alla risoluzione nell’ambiente familiare e professionale della vittima, un giovane studente di quel liceo sparisce misteriosamente e apre una nuova e agghiacciante ipotesi investigativa.

Il cast

Accanto alla protagonista Luisa Ranieri, la serie conferma i volti noti di Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Giulia Fiume, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Ninni Bruschetta e Maurizio Donadoni. Non mancano delle novità: particolare importanza avrà il personaggio di Angelo, interpretato da Mario Squeglia. Ecco il cast completo con i rispettivi personaggi.

Luisa Ranieri: Lolita Lobosco

Filippo Scicchitano: Danilo Martini

Lunetta Savino: Nunzia Lobosco

Giulia Fiume: Carmela Lobosco

Giovanni Ludeno: Antonio Forte

Jacopo Cullin: Lello Esposito

Bianca Nappi: Marietta

Camilla Diana: Caterina

Claudia Lerro: Porzia

Donata Frisini: Santa

Francesco De Vuto:il Prof. Introna

Aldo Ottobrino: Petresine

Nicoletta Di Bisceglie: Lolita a 18 anni

Vincenzo De Michele: l’agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli: l’agente Silente

Giovanni Trobetta: l’agente Calopresti

Maurizio Donadoni: Trifone

Nunzia Schiano: Andreina

Ninni Bruschetta: il Questore Jacovella

Mario Sgueglia: Angelo

Quando va in onda

Se lo domandano in tanti: quando inizia Le indagini di Lolita Lobosco 2? Rai 1 trasmette la fiction in prima serata a partire da domenica 8 gennaio. Con l’esordio fissato in questa data, la conclusione della seconda stagione è quindi prevista per il 12 febbraio. Per chi l’avesse persa e volesse mettersi in pari, la prima stagione è disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.