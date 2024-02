Sanremo 2025, chi sarà il conduttore post-Amadeus? Ecco i presentatori favoriti

Le ipotesi in campo sono parecchie: in pole position c'è la coppia Cattelan e Clerici, ma non solo

Chiusa l’edizione 2024 con ottimi ascolti e la vittoria di Angelina Mango con La noia, la Rai guarda già a Sanremo 2025 ma con una grana da risolvere: chi sarà il conduttore post-Amadeus? Le ipotesi in campo sono parecchie e il toto-presentatori impazza tra media e addetti ai lavori. C’è anche da trovare un nuovo direttore artistico, ma in questo caso il ruolo rimane in ombra rispetto al volto che rappresenta la kermesse sul palco dell’Ariston e su Rai1.

Sanremo 2025, conduttore cercasi: chi è il favorito?

Amadeus ha dichiarato con estrema chiarezza che non rifarà il Festival per la quinta volta consecutiva e appare difficile che possa tornare sui suoi passi. Tutti hanno paura di prendere il testimone da quello che è considerato da più parti il Re Mida degli ascolti. Durante la presentazione della fiction Gloria, in onda su Rai1 dal 19 febbraio, Sabrina Ferilli è stata chiara: “Non ne sarei capace: poi dopo Amadeus, voglio vedere chi è quel pazzo che dice di sì”.

Un endorsement è arrivato dal suo amico Fiorello nel corso di Viva Rai2!: lo showman siciliano ha fatto il nome di Antonella Clerici, in coppia con Alessandro Cattelan. I due di musica se ne intendono: lei ha condotto Sanremo 2010 ed è impegnata con The Voice Senior e The Voice Kids; lui ha passato dieci anni ad X Factor. L’Adnkronos, tuttavia, fa un altro nome per il futuro immediato del Festival.

Secondo l’agenzia, è Stefano De Martino il favorito per affiancare la Clerici a Sanremo 2025. L’ex ballerino, uscito dalla scuola di Amici come tanti cantanti in gara al Festival negli ultimi anni, ormai dimostra di sapere il fatto suo quando ha tra le mani uno show. Che sia Stasera tutto è possibile, Bar Stella o Da Natale a Santo Stefano. Sul palco è sicuro, ha una parlantina niente male e un impressionante talento musicale.

Sanremo 2025: presentatori e date del Festival

Se le date di Sanremo 2025 sembrano sicure, ovvero dal 4 all’8 febbraio, i presentatori molto meno. La coppia Clerici e Cattelan non è l’unica gettonata. C’è chi sostiene che De Martino è in pole position, ma affiancato da Geppi Cucciari. Anche in questo caso, si parla di una comica, attrice e conduttrice che con Splendida cornice sta resuscitando il varietà culturale su Rai3 ed è capace di coniugare l’intrattenimento intelligente alla vera missione divulgativa del servizio pubblico.

Le scelte più conservative per Sanremo 2025 sono invece quelle che vogliono sul palco dell’Ariston uno tra Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Carlo Conti. Per il primo sarebbe una novità, vista l’intera carriera passata tra Italia 1 e Canale 5. Per gli altri due sarebbe un ritorno: Bonolis (con contratto con Mediaset in scadenza a giugno) ha presentato Sanremo nel 2005 e nel 2009, Conti nel 2015, 2016 e 2017.

Un’interessante suggestione, infine, è quella legata ad una coppia tutta al femminile. C’è chi sostiene con una certa insistenza che la Rai potrebbe affidare Sanremo 2025 a Laura Pausini e Paola Cortellesi: la prima come cantante italiana più famosa nel mondo; la seconda attrice e regista di C’è ancora domani, il film più visto in Italia nel 2023.