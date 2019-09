Diego Maradona, in arrivo il film sulla leggenda del calcio

Una storia da raccontare quella di Diego Maradona, calciatore-simbolo di un riscatto impetuoso della SSC Napoli e personaggio ormai iconico nella storia italiana moderna. Tra carriera, vita privata e controversie, il docu-film Distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group promette di essere uno dei grandi eventi cinematografici di questo settembre 2019.

Presentato al Festival di Cannes, ha già riscosso un notevole successo di critica: andiamo a scoprire insieme di cosa tratta, com’è nata l’idea e quali sono gli aspetti più interessanti.

Il genio del calcio mondiale raccontato attraverso immagini mai mostrate al pubblico dal regista Premio Oscar

Come è noto agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva Calcio Napoli viveva un periodo particolarmente difficile, vantando però una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Poi, il 5 luglio 1984, Maradona arrivò al Napoli con un ingaggio record e in sette anni cambiò la storia della squadra azzurra divenendo per sempre una delle icone della città.

“Il genio assoluto del calcio mondiale e la città più imprevedibile si dimostrarono un connubio perfetto: Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso. Il carismatico argentino trascinò infatti il Napoli al suo primo scudetto – racconta il regista Asif Kapadia (autore di SENNA e premio Oscar® con AMY) – Era il 1987 e quello fu un evento epocale. Ma c’era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne prigioniero della sua stessa città“.

Dove e quando guardare il docu-film evento su Diego Maradona

Le date annunciate per le proiezioni di questo speciale evento cinematografico sono il 23, 24 e 25 settembre: per trovare tutte le sale cittadine disponibili potete visitare il sito di Nexo Digital. Lo andrete a vedere?