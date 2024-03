Quando escono le ultime fiction della stagione: le date di inizio della primavera 2024

Le fiction della primavera 2024 sono il piatto forte di una stagione televisiva ormai agli sgoccioli prima della pausa estiva, ma quando escono di preciso i titoli più attesi dal pubblico? Rai 1, Rai 2 e Canale 5 lanciano numerose novità tra marzo, aprile e maggio, a cominciare dall’ammiraglia Rai che dal 19 marzo ogni martedì in prima serata presenta la seconda stagione di Studio Battaglia con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio.

Fiction primavera 2024: ecco quando escono

Un’altra seconda stagione in arrivo in chiaro è quella di Incastrati, la serie crime comedy di Ficarra e Picone che Canale 5 “riunisce” in due puntate (su Netflix gli episodi sono sei) e manda in onda il 26 e il 28 marzo. Una interessante novità di Mediaset è il poliziesco Vanina – Un vicequestore a Catania, Montalbano al femminile con Giusy Buscemi nel ruolo dell’agente nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia. L’esordio è fissato il 27 marzo.

C’è attesa pure per Se potessi dirti addio, thriller psicologico di Ricky Tognazzi e Simona Izzo che segna il ritorno alla fiction di Gabriel Garko, affiancato da Anna Safroncik. La data scelta per il debutto è il 29 marzo, la serata del venerdì santo. Bisognerà invece aspettare maggio inoltrato per la seconda stagione di Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman, per non parlare di Bardot – La serie (il biopic francese con Julia de Nunez) e I fratelli Corsaro con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, entrambe senza una data d’uscita annunciata.

Quando escono le fiction di primavera 2024

Anche Rai 1 va a tutta fiction. Dopo il ritorno di Studio Battaglia, tocca alla 14esima stagione di Don Matteo (dal 4 aprile: Raoul Bova accoglie la new entry Eugenio Mastrandrea nei panni del nuovo capitano Martino) e a due novità: Gerri (poliziesco con Giulio Beranek tratto dai romanzi di Giorgia Lepore, dal 7 aprile) e Il clandestino, crime sociale con Edoardo Leo versione investigatore privato al servizio di profughi e diseredati, in onda dall’8 aprile.

Dopo i biopic su Margherita Hack e Alda Merini, il ciclo dedicato ai grandi personaggi della storia d’Italia continua il 5 maggio con Marconi, interpretato da Stefano Accorsi. Infine, dal 3 aprile su Rai 2, si annuncia come una rivelazione assoluta Kostas: poliziesco con Stefano Fresi che si trasforma nel “Montalbano di Atene”, dai romanzi dello scrittore Petros Markaris.

Ecco un riepilogo con il calendario aggiornato per monitorate tutte le fiction di prossima uscita sulla tv generalista.