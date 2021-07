La pazza idea di Milly Carlucci: Morgan e Sabina Guzzanti a Ballando con le stelle

Il 16 ottobre, la data d’inizio dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, si avvicina. La conduttrice Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro stanno mettendo a punto la schiera di ballerini vip che prenderanno parte al talent e tra i primi nomi che circolano spicca quello che nessuno si aspetta: Morgan. Stando a quanto riportato dal sito Tpi, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro fra il cantautore e la produzione del programma, la Ballandi Multimedia. L’ex Bluvertigo è un personaggio che garantisce polemiche e atmosfera elettrica, e sulla pista da ballo difficilmente passerà inosservato. L’incontro, a quanto pare, è stato giudicato positivo da entrambe le parti.

Morgan nel cast di Ballando con le stelle 2021?

Morgan ama far parlare di sé: dalle critiche feroci ad Amadeus alla recente esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani, passando per la clamorosa lite con Bugo sul palco dell’Ariston e la candidatura a sindaco di Milano. Per lui non sarebbe la prima apparizione a Ballando. Il cantante, infatti, è già stato ospite nella trasmissione di Rai 1. Era il 2017 e Marco Castoldi (questo il suo vero nome) fu ballerino per una notte. Anche in quel caso successe il finimondo: Morgan era coach ad Amici di Maria De Filippi, venne cacciato dal talent di Canale 5 e rispose per le rime accusando Mediaset di fare “televisione spicciola, nel mercato, nel denaro, nel mantenere bue il popolo e ben salde le poltrone”.

La partecipazione di Morgan alla 16esima edizione di Ballando sarebbe una prima volta assoluta come concorrente. C’è da capire quanto la Carlucci e i giurati riusciranno a contenere un artista che da sempre si definisce “ingestibile e ribelle”. Se il suo nome verrà davvero confermato a Ballando con le stelle, sarà per Morgan un debutto come partecipante ad un talent show: in passato è stato sette volte giurato dietro il bancone di X Factor e coach tra Amici e The Voice of Italy.

Morgan e Sabina Guzzanti (foto: Facebook @InArteMorgan @SabinaGuzzantiUfficiale)

Ballando con le stelle 2021: nel cast anche Sabina Guzzanti?

Un altro nome che circola con insistenza per il cast di concorrenti è quello di Sabina Guzzanti. La regista, comica e attrice, lanciata da La tv delle ragazze e programmi come Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show e L’ottavo nano, sarebbe un nome sorprendente per un varietà del sabato sera di Rai 1 come Ballando. La Guzzanti, tuttavia, avrebbe la possibilità di sfoggiare le sue capacità da trasformista già messe in mostra quando ha imitato – tra i tanti – Massimo D’Alema e Valeria Marini, Silvio Berlusconi e Virginia Raggi.

Nel frattempo, Milly Carlucci e il suo team proseguono con i lavori in vista di Ballando 16, come mostrato nelle scorse settimane anche sui social. La trasmissione andrà in onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico (che la Carlucci ha proposto di intitolare a Raffaella Carrà), vede confermati Paolo Belli e la sua Big Band e sarà composta da dieci puntate in onda il sabato sera in prima serata.