La sposa 2 si farà? Cosa sappiamo dell’ipotesi seconda stagione

Per ora, una nuovo ciclo di episodi della fiction di Rai 1 non è previsto, ma diversi elementi non escludono il ritorno di Maria

La sposa 2 ci sarà o la fiction con Serena Rossi si è chiusa definitivamente il 30 gennaio? È la domanda che si fanno i tantissimi appassionati del mélo di Rai 1 prodotto da Endemol Shine Italy. La seconda stagione, almeno per il momento, non è prevista. La sposa è stata concepita dalla creatrice Valia Santella (sceneggiatrice con Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca) come una miniserie in tre puntate. Dalla Rai non ci sono conferme ufficiali su una seconda stagione e la divisione Fiction non si è ancora espressa a riguardo. Tuttavia non è detto che una prosecuzione della storia di Maria non ci sarà.

La sposa 2 si farà? Gli ascolti promettono bene

Nonostante le polemiche che l’hanno accompagnata, La sposa ha ottenuto ascolti strepitosi: una media di sei milioni di telespettatori e del 27% di share. Sui social i commenti positivi del pubblico si sprecano. Elementi di cui la Rai terrà sicuramente conto.

Inoltre non bisogna dimenticare che il regista Giacomo Campiotti ha una lunga esperienza nella serialità televisiva. Con Braccialetti rossi, è andato avanti per tre stagioni. C’è da capire la disponibilità di Serena Rossi, attesa da numerosi impegni lavorativi a partire dalla seconda stagione di Mina Settembre, che la terrà impegnata sul set a Napoli fino a maggio.

L’attrice ha spiegato più volte che La sposa è una fiction a cui è legata moltissimo, dedicata alla nonna scomparsa durante le riprese. “Quando mi hanno proposto il progetto – ha raccontato in conferenza stampa – stavo girando Mina Settembre. Di solito non mi concentro su altro, ma come ho iniziato a leggere la sceneggiatura ho iniziato a piangere e l’ho divorata”.

La sposa 2 ci sarà? Le parole di Maurizio Donadoni

Se La sposa andrà avanti con una seconda stagione, potrebbe vedere Maria, ormai vedova, alle prese con la cooperativa, con il figlio adottivo Paolino (Antonio Nicolai) e la bambina avuta dal marito Italo (Giorgio Marchesi). Il grosso punto interrogativo è il resto del cast: tutto da reinventare.

Italo è morto in un incendio, lo zio Vittorio (Maurizio Donadoni) è stato colpito da un arresto cardiaco, il disonesto Antonio (Mario Sgueglia) è finito processato per le sue malefatte. Proprio Donadoni, parlando al sito DiLei, non ha escluso una prosecuzione delle vicende di Maria. “Se ci sarà la seconda stagione? Non lo so, ma me lo auguro – ha dichiarato l’attore –. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà”. Non resta altro da fare che attendere un commento ufficiale dalla Rai.

Nel frattempo, chi volesse rivedere la fiction trova disponibili i tre episodi in streaming su RaiPlay.