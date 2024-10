I film al cinema dal 10 ottobre, da Iddu a Il robot selvaggio

Sono sei i nuovi film al cinema dal 10 ottobre. La settimana è ancora dominata da Joker: Folie à Deux: nonostante sia un grande fiasco al box office internazionale e venga massacrato dal pubblico e da maggior parte della critica, in Italia ha incassato 5,5 milioni di euro dal giorno dell’uscita. Continua invece la marcia di Vermiglio: il film di Maura Delpero, candidato italiano agli Oscar 2025, è partito con una ventina di copie e ora, grazie al passaparola, si trova in settanta sale con un incasso di 1,4 milioni.

Tutti i film al cinema dal 10 ottobre

La settimana si apre con sei uscite speciali. I Wonder Classics riporta al cinema in versione originale e sottotitolata il capolavoro di Orson Welles Quarto potere. In 4K e nella versione da 144 minuti, The Space ha distribuito per tre giorni (e 300mila euro d’incassi) Shining di Stanley Kubrick. Academy Two prosegue il ciclo Commedie e proverbi di Eric Rohmer con Il bel matrimonio, in versione restaurata e con sottotitoli italiani. Dal 13 al 15 è nelle sale con Dominus il biopic Francesca Cabrini, dedicato alla santa fondatrice del Sacro Cuore di Gesù, interpretata da Cristiana Dell’Anna.

Warner Bros ricorda Christopher Reeve, scomparso vent’anni fa ad appena 52 anni, con il documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. È stato al cinema dal 7 al 9 per aiutare la ricerca sulla teatro-terapia Io sono un po’ matto… e tu?, il documentario di Dario D’Ambrosi con ragazzi disabili e attori professionisti (da Raoul Bova a Claudio Santamaria) che raccontano i disturbi psichici. Parte dell’incasso delle tre giornate andrà in beneficenza a Teatro Patologico Onlus. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei film al cinema dal 10 ottobre.

Iddu – L’ultimo padrino

Matteo Messina Denaro (Elio Germano) è il latitante più ricercato al mondo. Catello (Toni Servillo) è il suo ex padrino di battesimo, politicante finito in carcere per associazione mafiosa e appena uscito di prigione. Quando i servizi segreti gli chiedono di aiutarli ad incastrare il boss, Catello intravede la possibilità di rimettersi in carreggiata. Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, i registi di Salvo e Sicilian Ghost Story, realizzano un mafia movie affascinante ma irrisolto. Nel cast Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi e Antonia Truppo.









Il robot selvaggio

Roz è una robot senziente che rimane bloccata su un’isola deserta in seguito a un naufragio. Per sopravvivere deve adattarsi all’ambiente e comincia a socializzare con gli animali dell’isola, diventando la madre adottiva di Brightbill, un cucciolo d’oca rimasto orfano. L’animazione DreamWorks di Chris Sanders porta sugli schermi i libri per ragazzi dell’illustratore Peter Brown (pubblicati in Italia da Salani): il risultato è raffinato e intelligente.









All We Imagine as Light – Amore a Mumbai

Prabha (Kani Kusruti) e Anu (Divya Prabha) sono due infermiere che vivono e lavorano insieme a Mumbai. La prima, separata da tempo dal marito che adesso è all’estero, riceve dall’uomo un regalo inaspettato che la getta nel caos. La seconda, invece, cerca invano un posto appartato e sicuro per poter trascorrere da sola qualche ora con il fidanzato musulmano. Un giorno le due decidono di accompagnare l’amica Parvaty (Chhaya Kadam) nella cittadina costiera di pescatori dove ha deciso di trasferirsi: sarà l’inizio di un percorso alla ricerca della felicità. Presentato in Concorso a Cannes 77, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, il secondo lungometraggio di Payal Kapadia (la regista di A Night of Knowing Nothing) è un delicato racconto introspettivo tutto al femminile: da vedere.









La storia di Souleymane

Souleymane (l’esordiente Abou Sangare) è un ragazzo guineano che abita senza documenti a Parigi, dove si guadagna da vivere consegnando cibo in bicicletta. La sua attenzione è tutta rivolta al colloquio per la richiesta di asilo: ha due giorni di tempo per prepararsi alla perfezione e superare l’esame. Il problema è che all’incontro Souleymane ha deciso di raccontare una storia che non è la sua. Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard di Cannes 77, il dramma sociale di Boris Lojkine, dal ritmo frenetico in bilico tra doc e thriller, è duro e avvincente, pur svuotato di ogni componente politica.









My Hero Academia: You’re Next

La Guerra di Liberazione del Sovrannaturale ha lasciato in eredità un pesante fardello. Iscritto al più prestigioso istituto di formazione per giovani supereroi, il Liceo U.A., Izuku Midoriya si unisce ai suoi compagni di classe della 1-A per fermare una misteriosa fortezza gigante e un uomo che assomiglia a All Might e che sostiene di essere il nuovo Simbolo della Pace. Diretto da Tensai Okamura, è il quarto anime ispirato alla saga di Kōhei Horikoshi: imperdibile per i fan.









Il sogno dei pastori

Un forestiero (Fabio Fulco), in fuga dal continente per i suoi guai giudiziari, si rifugia in un paesino della Barbagia in mezzo a greggi di pecore erranti. Approfittando della situazione, propone ai locali un affare che promette di fruttare parecchi soldi. Presto, però, si rende conto che serve qualcosa in più del denaro per sistemare tutte le questioni personali e professionali dei pastori. L’opera prima di Tomaso Mannoni è una commedia etnografica che racconta gli intrecci e le contraddizioni tra tradizione e modernità. È in tour per i cinema italiani: l’elenco delle sale è sulla pagina Facebook di Ombre rosse.