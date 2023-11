Il ritorno di Massimo Lopez e Tullio Solenghi: la curiosa intervista a Lopez

Una grande, bellissima notizia per i più nostalgici della comicità di un tempo: i mitici Massimo Lopez e Tullio Solenghi faranno ritorno al teatro con lo spettacolo “Dove eravamo rimasti”! In occasione di un’intervista al settimanale Oggi, i due comici hanno voluto condividere le loro riflessioni, guardandosi indietro. su amore e vita privata. Successivamente, Lopez ha sentito la necessità di chiarire alcune parole che, secondo lui, sono state fraintese. Ma scopriamo insieme cos’è successo:

Com’è iniziata l’intervista Massimo Lopez e Tullio Solenghi sul loro spettacolo a teatro

Tullio Solenghi, sposato con Laura Fiandra da quasi cinquant’anni, ha raccontato ad Oggi la sua felicità e menziona come i nipoti lo abbiano fatto sentire giovane nonostante i suoi 75 anni. Massimo Lopez, invece, ha descritto sé stesso come “single ma pieno di amore”, rivolgendo un pensiero affettuoso non solo a Tullio ma anche agli amici che gli sono cari.

massimo lopez e tullio solenghi

Questa intervista a Massimo Lopez e Tullio Solenghi, tuttavia, ha anche toccato l’argomento dei presunti fidanzati che i media hanno attribuito al primo, che ha commentato con ironia che avrebbe voluto conoscerli. Lopez ha ammesso infatti di essere “poco convinto” riguardo al suo status di single, confessando che non ama questa condizione. Successivamente, però, attraverso un post su Instagram, ha precisato di non aver mai utilizzato il termine “etero single” (utilizzato dalla rivista nei titoli) per descrivere la sua situazione amorosa. Ha sottolineato che etichettarsi non è mai stato nel suo stile di vita, e ha enfatizzato la bellezza della diversità e della molteplicità di esperienze amorose. Ha concluso il suo messaggio esprimendo amore per il suo pubblico e sottolineando che l’amore non necessita di etichette.

Infine, ha affermato di essere fortunato ad avere amici che sono come una famiglia e che, in fondo, non sente la mancanza di un partner. L’unico problema che vede è che le sue amicizie di lunga data potrebbero essere gelose di Tullio.