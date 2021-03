Scontro tra Simona Ventura e Bassetti a Cartabianca: “Lei non mi tappa la bocca”

Simona Ventura e Matteo Bassetti sono stati protagonisti di un durissimo faccia a faccia nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca. Ospiti del programma di Rai3, i due hanno discusso con toni accessi sulle cure domiciliari preventive per contrastare il Covid. Tutto è cominciato quando Ventura ha raccontato alla trasmissione di Bianca Berlinguer l’esperienza vissuta in prima persona con il virus.

Bassetti vs Ventura: scontro a Cartabianca

Il coronavirus ha costretto “SuperSimo” a saltare Sanremo 2021. Ventura, che da mercoledì 31 marzo torna su Rai2 con il quiz Game of Games, ha spiegato come è guarita dal virus. La presentatrice non ha mai avuto sintomi. Stava per partire per Sanremo quando ho fatto un tampone e ha scoperto che lei, la figlia Caterina e il fidanzato Giovanni Terzi erano positivi. A quel punto ha fatto una lastra ai polmoni e ha scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite agli inizi. È riuscita a bloccarlo applicando un protocollo diverso da quello ufficiale.

“Noi giustamente sentiamo tante cose in televisione sul Covid – ha raccontato la conduttrice – però la verità è che, quando ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare effettivamente. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente’. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito”.

L’ennesima testimonianza che il Covid, specie adesso che si conosce la malattia e il suo decorso, se trattato tempestivamente e in assenza di importanti patologie concomitanti, è curabile e superabile anche al proprio domicilio, ha mandato su tutte le furie Bassetti. L’infettivologo star dei salotti televisivi ha subito specificato che “i pazienti sono tutti uguali” e ha invitato Ventura a “evitare di dare informazioni non corrette”.

“Lei fa la conduttrice di un programma televisivo – ha detto il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova –, io faccio il medico. Se permette, ascolti quello che i le dicono medici perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e le posso dire che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore”.

“Io farò la conduttrice televisiva – ha ribattuto Ventura –, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia”. “Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole – ha replicato Bassetti –. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici”. “Lei non mi tappa la bocca – ha tuonato Ventura –. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene”.

“Quando i sintomi sono lievi, come febbricola e dolori articolari – ha poi specificato Bassetti –, si curano con gli antinfiammatori. Cortisone, antibiotici ed eparina vanno usati quando c’è una compromissione respiratoria e quando i valori del saturimetro sono preoccupanti”.

Simona Ventura e Matteo Bassetti a Cartabianca (foto: RaiPlay)

Simona Ventura Matteo Bassetti: “Non mi tappa la bocca lei”

In realtà le linee guida elaborate dall’Aifa e dal ministero della Salute per i medici di base e i pazienti Covid – tachipirina e “vigile attesa” – sono state sospese perché errate.

Una sentenza del Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai medici Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky e Luca Poretti del “Comitato Cura domiciliare Covid-19”.

Secondo il Tribunale amministrativo, è fondato il ricorso dei medici che intendono “far valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza”.

Il video dello scontro Bassetti-Ventura è disponibile su AdnKronos.