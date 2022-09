Soltanto pochi mesi fa, a maggio, una bella foto in riva al mare, di sera, ritraeva Alessia Marcuzzi e il marito in un ‘selfie’, con tanto di didascalia della presentatrice ‘L’amore che voglio’. In queste ore, tuttavia, le piccole voci di crisi che negli ultimi tempi si rincorrevano ufficiose, hanno confermato che la relazione tra i due è ormai giunta al capolinea.

La Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si erano sposati nel 2014, una vera e propria sorpresa per i seguaci e ammiratori della bella ex presentatrice del Grande Fratello, che da un giorno all’altro si ritrovarono una dolcissima dichiarazione social che diceva: “Pinelle e Pinelli…Scusate se oggi non vi aggiorno con un nuovo look, un consiglio beauty o con un viaggio interessante, ma avevo una cosa mooooolto importante da fare! Oggi, 1° dicembre alle ore 12.30, io e Paolo ci siamo sposati e, sono pazza di gioia!“

Com’è stata annunciata la fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi

8 anni dopo, in una concisa e diplomatica nota congiunta sul sito dell’Ansa, Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo fanno sapere che, nonostante il loro rapporto da marito e moglie si sia concluso, questo non cambierà le dinamiche e l’affetto familiare: “La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli ( Tommaso Inzaghi, 21 anni, e Mia Facchinetti, 11 anni ) e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni.“